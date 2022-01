സി​ഡ്​​നി: കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ന്‍റെ ഷാം​പെ​യ്​​ൻ നു​ര​യു​ന്ന വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ക​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഒ​രു ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടീ​മി​ന്‍റെ പു​തി​യ നാ​യ​ക​ൻ പാ​റ്റ്​ ക​മ്മി​ൻ​സ്​ കൈ​യ​ടി നേ​ടി.



ആ​ഷ​സ്​ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത്​ കി​രീ​ടം​നേ​ടി​യ ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ടീം ​ട്രോ​ഫി​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഷാം​പെ​യ്​​ൻ കു​പ്പി​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​സ്മാ​ൻ ഖ​വാ​ജ​യെ ക​മ്മി​ൻ​സ്​ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്.



ഉ​ട​ൻ കു​പ്പി​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ക​മ്മി​ൻ​സ്​ ഖ​വാ​ജ​യെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​വാ​ജ സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​വം അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷം ഖ​വാ​ജ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

This might be a small gesture but this is what makes Pat Cummins great. He realised Khawaja had to dip because of the booze and rectifies it. pic.twitter.com/GNVsPGJhfK