cancel By പി.​ബി. കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ 2006ലെ ​ക്രി​സ്മ​സ് പി​റ്റേ​ന്ന് മെ​ൽ​ബ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​ഷ​സ് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ നാ​ലാം ടെ​സ്റ്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​നം. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്പി​ൻ മാ​ന്ത്രി​ക​ൻ ഷെ​യ്ൻ വോ​ൺ 700ാം വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തും കാ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 90,000 കാ​ണി​ക​ൾ. ഒ​ടു​വി​ൽ 47ാം ഓ​വ​റി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഓ​പ​ണ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ സ്േ​ട്രാ​സി​നെ ബൗ​ൾ​ഡാ​ക്കി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു പൊ​ടി​മീ​ശ​ക്കാ​ര​നും എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ന്ന് കൈ​യ​ടി​ച്ചു. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​ടെ സ്പി​ൻ ഇ​തി​ഹാ​സം മു​ത്ത​യ്യ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഈ ​നേ​ട്ടം മ​റി​ക​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് 700 ന്റെ ​അ​ടു​ത്തെ​ത്താ​ൻ​പോ​ലും ഒ​രു ബൗ​ള​ർ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ന്ന​ലെ ധ​രം​ശാ​ല​യി​ൽ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വി​നെ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റു​ടെ കൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് 700ാം വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടു​മ്പോ​ൾ, അ​ന്ന് 24കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ആ ​പൊ​ടി​മീ​ശ​ക്കാ​ര​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്രാ​യം 41 വ​യ​സ്സും 224 ദി​വ​സ​വും. അ​യാ​ൾ മ​റ്റാ​രു​മ​ല്ല സ്വി​ങ് മാ​ന്ത്രി​ക​ൻ, ജി​മ്മി എ​ന്ന് വി​ളി​പ്പേ​രു​ള്ള ജ​യിം​സ് മൈ​ക്കി​ൾ ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ. 147 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഈ ​നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ പേ​സ​ർ. ഒ​രു ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​റെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​സാ​ധ്യ​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന നേ​ട്ടം. ഷെ​യ്ൻ വോ​ൺ 700ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 13 ടെ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ 41 വി​ക്ക​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ണി​ന്റെ സ​മ്പാ​ദ്യം. 17 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം 187 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 700 വി​ക്ക​റ്റ് തി​ക​ച്ച​ത്. 2003ൽ ​സിം​ബാ​ബ്​‍വെ​ക്കെ​തി​രെ ലോ​ഡ്സി​ൽ അ​ഞ്ചു​വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ 21 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട​താ​ണ് ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ യു​ഗം. ഇ​തി​ലും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ക​ളി​ച്ച​തും സാ​ക്ഷാ​ൽ സ​ച്ചി​ൻ ടെ​ൻ​ഡു​ൽ​ക​ർ​മാ​ത്രം (22 വ​ർ​ഷം, 200 മ​ത്സ​രം). ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ​യെ​ടു​ത്താ​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന​ത്, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് വി​ര​മി​ച്ച, ബൗ​ളി​ങ് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്ന സ്റ്റു​വ​ർ​ട്ട് േബ്രാ​ഡ് (167 മ​ത്സ​രം, 604 വി​ക്ക​റ്റ്). േബ്രാ​ഡ് ക​ള​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ, നി​ല​വി​ൽ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ള​രെ അ​ക​ലെ​യാ​ണ്. 100 ടെ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 379 വി​ക്ക​റ്റോ​ടെ 35കാ​ര​നാ​യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ടിം ​സൗ​ത്തി​യും 89 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 358 വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്കും (34) മാ​ത്ര​മാ​ണ് 300 ക​ട​ന്ന​വ​ർ. 35 ക​ട​ന്ന ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​പോ​ലും നി​ല​വി​ലെ ടെ​സ്റ്റ് ടീ​മു​ക​ളി​ൽ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി​രി​ക്കെ 41ലും ​ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ന് ടീ​മി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക​ശേ​ഷി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഒ​പ്പം ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും ക്രി​ക്ക​റ്റി​നോ​ടു​ള്ള അ​തീ​വ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യ​ണം. ക്യാ​പ്റ്റ​നും കോ​ച്ചും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ടീ​മി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ അ​വ​സാ​ന ഏ​ക​ദി​നം ക​ളി​ച്ച​ത്. 194 ഏ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 269 വി​ക്ക​റ്റും സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ണ്ട്. Show Full Article

