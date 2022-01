cancel camera_alt ജോർജ്​ തോമസും ഭാര്യ പ്രീതയും മക്കളായ കിരണിനും അരുണിനും ഒപ്പം By എം. ഷിയാസ് കൊ​ച്ചി: വീ​ണ്ടു​മൊ​രു നേ​ട്ട​ത്തി​​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ കു​ടും​ബം. ഒ​ഡി​ഷ ഓ​പ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മെ​ൻ​സ്​ ടൈ​റ്റി​ൽ കി​രീ​ടം കി​ര​ൺ ​ജോ​ർ​ജ്​ ചൂ​ടു​​മ്പോ​ൾ ക​ട​വ​ന്ത്ര ഗി​രി​ന​ഗ​റി​ലെ ജോ​ർ​ജ്​ തോ​മ​സി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു പൊ​ൻ​തൂ​വ​ൽ പാ​റി. ക​ട്ട​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ 21കാ​ര​നാ​യ കി​ര​ൺ 58 മി​നി​റ്റ്​ നീ​ണ്ട പേ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ പ്രി​യാ​ൻ​ഷു ര​ജാ​വ​തി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്.

''ഇ​തോ​ടെ 2024, 2028 ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലേ​ക്ക്​ കി​ര​ണി​​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​യി''-​മ​ക​​ന്‍റെ നേ​ട്ട​മ​റി​ഞ്ഞ്​ മു​ൻ അ​ർ​ജു​ന അ​വാ​ർ​ഡ്​ ജേ​താ​വാ​യ ജോ​ർ​ജ്​ തോ​മ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. ''അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കി​ര​ൺ. അ​വ​ന്‍റെ ക​ളി​യി​ൽ ശു​ഭാ​പ്​​തി വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ'' -16 വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി റാ​ക്ക​റ്റേ​ന്തി​യ ജോ​ർ​ജ്​ തോ​മ​സ്​ വി​വ​രി​ച്ചു. ആ​റു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഇ​​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 ഏ​ഷ്യ​ൻ​സ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി നേ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രി​യ​റി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട കി​ര​ൺ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ത​ല​പ്പ​ത്തേ​ക്ക്​ ന​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ക​ഠി​ന​പ്ര​യാ​ണ​മു​ണ്ട്. 2015ൽ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​കാ​ശ്​ പ​ദു​കോ​ൺ ബാ​ഡ്​​​മി​ന്‍റ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ടു​മ്പോ​ൾ വ​യ​സ്സ്​​ 14 മാ​ത്രം. പ്ല​സ് ​ടു​വ​രെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ടോ​ക്​​എ​ച്ച്​ പ​ബ്ലി​ക്​ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​ഠി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ തേ​വ​ര സേ​ക്ര​ഡ്​​ ഹാ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബി.​കോം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഷാ​ആ​ല​മി​ൽ ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​​ന്‍റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലേ​ക്ക്​ കി​ര​ൺ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പി.​എ​സ്. ര​വി കൃ​ഷ്​​ണ, യു. ​ശ​ങ്ക​ർ പ്ര​സാ​ദ്, ആ​ര​തി സാ​റ സു​നി​ൽ, മെ​ഹ്​​റി​ൻ റി​സ എ​ന്നീ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളും ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. മു​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര താ​രം വി​മ​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ്​ കി​ര​ണി​​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. 1991 മു​ത​ൽ '93 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​പ്​​റ്റ​നാ​യി​രു​ന്നു​ ജോ​ർ​ജ്​ തോ​മ​സ്​. 1998 കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത്​ ഗെ​യിം​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. നി​ല​വി​ൽ ബി.​പി.​സി.​എ​ൽ ​കൊ​ച്ചി റി​ഫൈ​ന​റി​യി​ൽ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​റാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ പ്രീ​ത ബാ​ഡ്​​​മി​ന്‍റ​ണി​ൽ ദേ​ശീ​യ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൻ അ​രു​ൺ ജോ​ർ​ജ്​ ആ​റു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര താ​ര​മാ​ണ്. ര​ണ്ട്​ സാ​ഫ്​ ഗെ​യിം​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ജേ​താ​വാ​ണ്​ അ​രു​ൺ. Show Full Article

