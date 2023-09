മദ്യപിച്ചെത്തി തെരുവ് ഗായകന്‍റെ പണം കവർന്ന്​ യുവതി. അമേരിക്കയിലെ ജോർജിയയിലാണ് സംഭവം. നഗരത്തിൽ കലാപ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പിയാനോ തട്ടിയിടുകയും പണം കവരുകയും ചെയ്തത്​. സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്​.



ആൻഡ്രൂ എന്ന തെരുവ് കലാകാരന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇയാൾ തെരുവിൽ ബില്ലി ജോയലിന്‍റെ "പിയാനോ മാൻ" എന്ന ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ്രൂ പിയാനോ വായിച്ച് പാടുന്നതിനിടെ മൂന്നാല് പേര്‍ പാട്ട് കേള്‍ക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് വിഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇതിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ആദ്യം പിയാനോയില്‍ ശക്തമായി അമര്‍ത്തുന്നു. പിന്നീട്​ അവര്‍ ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവര്‍ തിരിച്ചെത്തുകയും പിയാനോ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിനിടെ യുവതി, ആന്‍ഡ്രൂവിന് ലഭിച്ച പണം എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്‍റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ ആക്രമണം നടത്തിയ യുവതിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്.

A female youth wrecks a street performer's keyboard and then takes his money. If that wasn't enough, she taunts him because he can't do anything about it. How is any of this even acceptable? pic.twitter.com/V4Cyf8YHpN