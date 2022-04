പൂച്ചയെ വിവാഹം കഴിച്ച് യുവതി, കാരണമറിയണോ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തന്‍റെ വളർത്തുമൃഗമായ പൂച്ചയെ വിവാഹം കഴിച്ച യു.കെയിലെ ഒരു യുവതിയുടെ കഥയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ഇത്രയേറെ മനുഷ്യരുണ്ടായിട്ടും ഇവർ എന്തിനായിരിക്കും പൂച്ചയെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, പൂച്ചയെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് നിർത്താന്‍ ഭുഉടമസ്ഥന്‍ നിർബന്ധിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനാണ് യുവതി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക്എത്തിയത്. പിരിയാനാകാത്ത നിലയിൽ പൂച്ചയുമായി യുവതിക്കുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. 40 കാരിയായ ഡെബോറ ഹോഡ്ജാണ് യു.കെയിലെ പാർക്കിൽവെച്ച് പൂച്ചയെ വിവാഹംചെയ്‌തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സാധാരണ ഒരു വിവാഹം പോലെ ഇരുവരും വിവാഹവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് ചടങ്ങിന് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞവർഷങ്ങളിൽ ഭൂടമസ്ഥന്‍റെ നിർബന്ധപ്രകാരം തന്റെ നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും ഇപ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഈ വേർപിരിയലിന്റെ വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ തയ്യാറെല്ലാത്തതിനാണ് പൂച്ചയെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും ഡെബോറ വ്യക്തമാക്കി.

പൂച്ചയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും തനിക്കത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണെന്ന് ഡെബോറ പറഞ്ഞു. 'ഇന്ത്യ'യെന്നാണ് പൂച്ചക്ക് യുവതി പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ പിരിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാന്‍പോലും കഴിയില്ലെന്നും പരസ്പരം വിവാഹം കഴിച്ചതിലൂടെ ഒരു ​​മനുഷ്യനും തങ്ങളെ വേർപെടുത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്‍റെ നാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Woman marries cat to stop landlords from forcing her to get rid of pet