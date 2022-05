വനിതാഡെലിവറി ഏജന്റുമാർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്ന ആമസോണിന്റെ മാതൃദിന പരസ്യം വൈറൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ഒരുകാലത്ത് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ്. കാലത്തിനനസുരിച്ചുള്ള ഈ മാറ്റത്തെ ഇരു കൈയ്യും നീട്ടിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാതൃദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആമസോൺ പുറത്തിറക്കിയ പരസ്യമാണ് ഇന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത് ജോലിയും കുടുംബവും ഒരു പോലെ പരിപാലിക്കുന്ന വനിതാഡെലിവറി ഏജന്റുമാർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആമസോണിന്റെ പരസ്യം. 'വുമൺസ് വേൾഡ്' എന്ന ടൈറ്റിലോടെ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നെറ്റിസൺമാർക്കിടയിൽ ലഭിച്ചത്. സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം പ്രചോദനം നൽകി ഉയരണമെന്നാണ് വിഡിയോക്ക് നെറ്റിസൺസിന്റെ കമന്‍റുകൾ. മെയ് എട്ടിനാണ് മാതൃദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

News Summary -

This heartwarming Mother’s Day ad is a tribute to all the women delivery agents. Seen it yet?