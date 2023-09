ജനാലയിൽ കുടുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പ്​,​ രക്ഷകരായി യുവാക്കൾ?; വിഡിയോയൊച്ചൊല്ലി വിവാദം

ഫ്ലാറ്റിന്‍റെ ജനാലയിൽ കുടുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി ‘രക്ഷിക്കുന്ന’ യുവാക്കളുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ താനെയിലാണ്​ സംഭവം. ജനൽ കമ്പിയിൽ കുടുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് യുവാക്കളാണ് എത്തിയത്. യുവാക്കൾ അതിസാഹസികമായി പാമ്പിനെ അഴിക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്​ തള്ളിയിടുന്നുണ്ട്​. ദൂരെനിന്നും ആരോ പകർത്തിയ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയതോടെ വൈറലായി.



ആൽബിനോ പെരുമ്പാമ്പിനെയാണ്​ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്​. വിഡി​യോയെകുറിച്ച്​ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്​ നെറ്റിസൺസിനിടയിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്​. ഇതൊരു പെറ്റ്​ ആൽബിനോ പൈത്തൺ ആണന്നാണ്​ ഒരുവിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്​. യുവാക്കൾ വളർത്തിയിരുന്ന പെരുമ്പാമ്പ്​ ജനാലയിൽകൂടി പുറത്ത്​ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കുടുങ്ങിയതാകാമെന്നാണ്​ ഇവരുടെ അഭിപ്രായം.

എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്​ ജനാലയിൽ കുടുങ്ങിയ പാമ്പിനെ യുവാക്കൾ രക്ഷിച്ചതാകാമെന്നാണ്​. വിദേശങ്ങളിൽ പെരുമ്പാമ്പിനെ പെറ്റുകളായി വളർത്തുന്നത്​ സാധാരണമാണ്​. പ്രായവും വലുപ്പവും അനുസരിച്ച്, വിദേശ പാമ്പുകൾക്ക് 10,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലവരും.

A huge snake was spotted at a Thane Building, it was rescued by two brave persons, rescue video. 👇. #thane #mumbai pic.twitter.com/j2ZWrs9mR9