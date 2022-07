മതുര: പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ സ്കൂളിലെത്താൻ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് കസേര നിരത്തിക്കുകയും അതിന് മുകളിലുടെ നടന്നുവരികയും ചെയ്ത ടീച്ചർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ. വിഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് അധികൃതർ നടപടി എടുത്തത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മതുരയിലാണ് സംഭവം. ഒരുകൂട്ടം കുട്ടികൾ ടീച്ചർക്ക് കസേരയിട്ടുകൊടുക്കുന്നതും അതിലൂടെ ടീച്ചർ നടന്നുവരുന്നതുമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. ബേസിക് ശിക്ഷാ അധികാരി നീതു സിങാണ് പല്ലവി എന്ന ടീച്ചറെ സസ്​പെൻഡ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചത്.

A primary school teacher in UP's Mathura was suspended after she was seen climbing on chairs to cross the water logging outside the school. pic.twitter.com/F6uHkhFakm