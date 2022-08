പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് മകനെ കവർന്നെടുത്ത് അമ്മ; ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഡിയോ

അമ്മയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ രക്ഷിച്ചത് കുഞ്ഞുജീവൻ. അമ്മക്ക് ഒരുനിമിഷമൊന്ന് പതറിയിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റെനേ. കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യയിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. സി.സി.ടി.വിയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യുവതിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഓൺലൈനിൽ നിരവധിപേർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രം​ഗത്തെത്തി.



വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനായി അമ്മയും കുട്ടിയും വരുന്നതാണ് ആദ്യം ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. വാതിൽപ്പടി കടന്ന് സ്റ്റെപ്പിറങ്ങാൻ ആദ്യമെത്തുന്നത് കുട്ടിയാണ്. ഈ സമയം, താഴയുള്ള സ്റ്റെപ്പിനരികിലൂടെ കൂറ്റൻ മൂർഖൻ പാമ്പ് എത്തുന്നു. കുട്ടി അശ്രദ്ധയോടെ പടി കടന്ന് പാമ്പിനെ ചവിട്ടി, ചവിട്ടിയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു. കുട്ടിയ കൊത്താനായി പത്തി വിടർത്തി തയ്യാറെടുത്ത് എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് പാമ്പ്. ഭയന്ന് ഓടാൻ ശ്രമിച്ച കുട്ടിയെ പിടിച്ച് പിന്നോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയം മാതാവ്. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സെക്കന്റെങ്കിലും താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റേനെ എന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

