‘ആദിത്യ’യുടെ പഠനങ്ങൾ കാത്ത്​ ലോകം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സൂ​ര്യ​ന്‍റെ കാ​ണാ​ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള ആ​ദി​ത്യ​യു​ടെ യാ​ത്ര ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ലോ​ക​ത്ത് പു​തി​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. സൂ​ര്യ​ന്‍റെ പു​റം​ഭാ​ഗ​ത്തെ താ​പ​വ്യ​തി​യാ​നം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ വി​ശ​ദ പ​ഠ​ന​മാ​ണ് ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​വും ര​ണ്ടു​മാ​സ​വും നീ​ണ്ട ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യ​ന്‍റെ പു​റം​ഭാ​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​വും അ​തു ഭൂ​മി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​സ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ്പേ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി എ​ക്സ് എ​ൽ 57ആ​ണ്​ 1500 കി​ലോ ഗ്രാം ​ഭാ​ര​മു​ള്ള ആ​ദി​ത്യ എ​ൽ വ​ൺ വ​ഹി​ച്ച്​ കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ദൗ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ഴ്​ പേ ​ലോ​ഡു​ക​ളാ​ണ്​ ഐ.​എ​സ്.​​ആ​ർ.​ഒ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 14.85 കോ​ടി കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ല​ഗ്രാ​ൻ​ജ്​ പോ​യ​ന്‍റ് ഒ​ന്നി​ലാ​ണ്​ (എ​ൽ1) ആ​ദി​ത്യ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക. ല​ഗ്രാ​ൻ​ജ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ സൂ​ര്യ​ന്‍റെ​യും ഭൂ​മി​യു​ടെ​യും ഗു​രു​ത്വാ​ക​ർ​ഷ​ണ വ​ലി​വി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം തു​ട​രാം.

ഇ​തി​നു പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ന്ധ​നം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി​ക്കും സൂ​ര്യ​നു​മി‍ട​യി​ൽ അ​ഞ്ച് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളു​ണ്ട്.യു.​എ​സി​ന്‍റെ ഡീ​പ് സ്പേ​സ് ക്ലൈ​മ​റ്റ് ഒ​ബ്‌​സ​ർ​വേ​റ്റ​റി പേ​ട​കം 2015 മു​ത​ലും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ്പേ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ സോ​ള​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹീ​ലി​യോ​സ്ഫ​റി​ക് ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​റ്റ​റി 1995 മു​ത​ലും എ​ൽ 1ൽ​നി​ന്ന് സൂ​ര്യ​നെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

The world is waiting for the studies of Aditya L1