ചന്ദ്രനിൽ ഇന്ത്യൻ മുദ്ര പതിഞ്ഞതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു: ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകത്തിലെ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ ചന്ദ്രന്‍റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ലാൻഡറിലെ കാമറ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ പുറത്തുവിട്ടത്.

ആഗസ്റ്റ് 23നാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകത്തിലെ ലാൻഡർ വിജയകരമായി ചന്ദ്രന്‍റെ മണ്ണിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ലാ​​ൻ​​ഡ​​റി​​ന്റെ വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്ന് റോ​​വ​​ർ പുറത്തെത്തി.

