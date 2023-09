റോവർ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി​; ഇനി സ്ലീപ്പിങ് മോഡിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബംഗളൂരു: ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് വാഹനമായ പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ സഞ്ചാരം 101.4 മീറ്റർ പിന്നിട്ടു. പരീക്ഷണ പേടകങ്ങളായ എ.പി.എക്സ്.എസ്, ലിബ്സ്എന്നിവ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രഗ്യാൻ റോവർ നിദ്രയിലേക്ക് (സ്ലീപ്പിങ് മോഡ്) നീങ്ങി. ഇതുവരെ ഇവ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ലാൻഡർ വഴി ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറി. റോവറിലെ ബാറ്ററി പൂർണ ചാർജിലാണ്. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ചന്ദ്രനിൽ വീണ്ടും സൂര്യപ്രകാശം പതിയുമ്പോൾ റോവറിലെ സൗരോർജ പാനലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ അറിയിച്ചു. സഞ്ചാരപാതയുടെ രേഖ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ പുറത്തുവിട്ടു. വിക്രം ലാൻഡർ മൃദു ഇറക്കം നടത്തിയ ശിവശക്തി പോയന്റിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച പര്യവേക്ഷണ യാത്രക്കിടെ രണ്ടിടത്ത് ഗർത്തം തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ റോവർ വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ലാൻഡറിൽനിന്നിറങ്ങി ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്കുനീങ്ങിയ റോവർ ഗർത്തം കണ്ട് പശ്ചിമ ഭാഗത്തേക്കാണ് വഴിമാറിയത്. ഏറെദൂരം ഈ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും മറ്റൊരു ഗർത്തം മുന്നിൽവന്നതോടെ തിരിഞ്ഞ് ഉത്തരഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി. ഈ പാതയിൽ റോവറിന്റെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചു. ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിലെ ലാൻഡറിനും റോവറിനും ചന്ദ്രനിലെ ഒരു പകൽക്കാലമാണ് (ഭൂമിയിലെ 14 ദിവസം) നിശ്ചയിച്ച ദൗത്യ കാലാവധി. സൗരോർജ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനാൽ ഊർജം ലാഭിക്കാനും ചന്ദ്രനിലെ കൊടും തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാനുമാണ് നിദ്രയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ചാന്ദ്രരാത്രികളിൽ 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയാണ് താപനില. ചന്ദ്രനിലെ ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശം വീണ്ടും പതിക്കുമ്പോൾ ലാൻഡറും റോവറും ഉണർന്നാൽ ഐ.എസ്.ആർ.ഒക്ക് അത് വൻ നേട്ടമാകും. വീണ്ടും 14 ദിവസം കൂടി പര്യവേക്ഷണത്തിനായി ലഭിക്കും. ലാൻഡറിൽ മൂന്നും റോവറിൽ രണ്ടും പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇസ്റോയുടേതായുള്ളത്. എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ ലേസർ റെട്രോറിഫ്ലക്ടർ അറേ (എൽ.ആർ.എ) എന്ന ഉപകരണം കൂടി ലാൻഡറിലുണ്ട്. ലാൻഡറും റോവറും നിദ്രയിലാവുമ്പോൾ എൽ.ആർ.എ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ലാൻഡറിലെ കാമറകളുടെയും സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ തടസ്സം വരാതിരിക്കാനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ- മൂന്നിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാവുന്നതുവരെ എൽ.ആർ.എ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ചാന്ദ്രരാത്രികളിൽ ലാൻഡറിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ എൽ.ആർ.എ സഹായിക്കും. Show Full Article

Chandrayaan-3 Update: ISRO says Pragyan rover put into ‘sleep mode’, may wake up on 22 September