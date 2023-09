എന്തുകൊണ്ട് ‘ഭാരതം’ ?

‘We are Indians firstly and lastly’-DR. B.R. Ambedkar



ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പേ​ര് ഭാ​ര​തം എ​ന്ന് മാ​റ്റി​യെ​ഴു​താ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ശ​ക്തി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​വ​ലം അ​നു​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വം മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത​ല്ല ഈ ​വാ​ർ​ത്ത. ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണ​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ "President of Bharath " എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. "India that is Bharath shall be a union of states" എ​ന്നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യ ഊ​ന്ന​ൽ. ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്നോ ഭാ​ര​ത​മെ​ന്നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന പേ​ര് സ​മൂ​ലം നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് ഭാ​ര​തം എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ക്കി പു​ന​ർ ര​ചി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​വും ല​ക്ഷ്യ​വും എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്.

ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം

വി​ഷ്ണു​പു​രാ​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ‘സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന് വ​ട​ക്കും ഹി​മാ​ല​യ​ത്തി​ന് തെ​ക്കു​മാ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യാ​ണ് ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് (ഉ​ത്ത​രം യ​ദ് സ​മു​ദ്ര​സ്യ ഹി​മാ​ദ്‌​രേ​ശ്‌ ചൈ​വ ദ​ക്ഷി​ണം / വ​ർ​ഷം ത​ദ് ഭാ​ര​തം നാ​മ ഭാ​ര​തീ യ​ത്ര സ​ന്ത​തി: ). ഈ ​നി​ർ​വ​ച​ന​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്​​താ​നും പാ​കി​സ്​​താ​നു​മെ​ല്ലാം ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ത​വം​ശം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​യം​ഭു​വ മ​നു​വി​ൽ (മ​നു​സ്മൃ​തി ര​ചി​ച്ച​തും ഒ​രു മ​നു​വാ​ണ് ) നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് വി​ഷ്ണു​പു​രാ​ണം സ​മ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വം​ശ​ക​ഥ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്നം എ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ ത​ന്നെ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ്. ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി ഭ​ര​ത​വം​ശ​ത്തെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ഫ്യൂ​ഡ​ൽ രാ​ജാ​ധി​പ​ത്യ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യ യു​ക്തി വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ത​ന്നെ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു. ജം​ബു​ദ്വീ​പം എ​ന്നു​ള്ള ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു പേ​രും വി​വാ​ദാ​സ്പ​ദ​മാ​ണ്. ജം​ബു​ദ്വീ​പം എ​ന്ന ദേ​ശ​ഭാ​വ​ന​യി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്​​താ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ദ​ക്ഷി​ണ ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ന്ത​ള്ള പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വി​ഷ്ണു​പു​രാ​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ‘ഭാ​ര​ത​ത്തി​െൻറ കി​ഴ​ക്ക് കി​രാ​ത​രും, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് യ​വ​ന​രും മ​ധ്യ​ദേ​ശ​ത്ത് ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രും ക്ഷ​ത്രി​യ​രും വൈ​ശ്യ​രും ശൂ​ദ്ര​രും അ​വ​ര​വ​ർ​ക്ക് വി​ധി​ച്ച വ​ർ​ണ​ധ​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്നു.’ വി​ഷ്ണു​പു​രാ​ണം പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ന്ന മ​ധ്യ​ദേ​ശ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​നു​സ്മൃ​തി​യി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഹി​മ​വാ​ൻ, വി​ന്ധ്യ​ൻ എ​ന്നീ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലും വി​ന​ശ​ന​ത്തി​ന് കി​ഴ​ക്കും പ്ര​യാ​ഗ​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തെ​യാ​ണ് മ​നു മ​ധ്യ​ദേ​ശം എ​ന്ന് നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത് (ഹി​മ​വ​ദ് വി​ന്ധ്യ​യോ​ർ മ​ധ്യേ യ​ത് പ്രാ​ഗ് വി​ന​ശ നാ​ദ​പി / പ്ര​ത്യ​ഗേ​വ പ്ര​യാ​ഗ​ച്ച മ​ധ്യ​ദേ​ശ: പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ത : , മ​നു. 2.21). കൂ​ടാ​തെ, കി​ഴ​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഹി​മ​വ​ദ് വി​ന്ധ്യ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ധ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​നു ആ​ര്യാ​വ​ർ​ത്തം എ​ന്നും വി​ളി​ക്കു​ന്നു ( ആ​സ​മു​ദ്രാ​ത്തു വൈ ​പൂ​ർ​വാ​ദാ സ​മു​ദ്രാ​ത്തു പ​ശ്ചി​മാ​ത് / ത​യോ​രേ​വാ​ന്ത​രം ഗി​ര്യോ രാ​ര്യാ​വ​ർ​ത്തം വി​ധു​ർ ബു​ധാ: , മ​നു. 2. 22). അ​താ​യ​ത്, മ​ധ്യ​ദേ​ശം ആ​ര്യാ​വ​ർ​ത്തം കൂ​ടി​യാ​ണ് എ​ന്ന് സാ​രം. ഈ ​മ​ധ്യ​ദേ​ശം ദ്വി​ജാ​തി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ധ്യ​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​ചാ​ര​വും ജീ​വി​ത​ക്ര​മ​വും ചാ​തു​ർ​വ​ർ​ണ്യ നി​ഷ്ഠ​മാ​ണെ​ന്നും മ​നു വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് (2.18,24). ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, പ്രാ​ചീ​ന​മാ​യ ഭാ​ര​ത രാ​ഷ്ട്ര ഭാ​വ​ന ര​ണ്ടു​ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്ന്, അ​ത് ജാ​തി​ബ​ദ്ധ​വും ചാ​തു​ർ​വ​ർ​ണ്യ നി​ഷ്ഠ​വു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ലീ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്ന്, പ്രാ​ചീ​ന ഭാ​ര​ത ഭാ​വ​ന​യു​ടെ ദേ​ശാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളു​മാ​യി വ​ലി​യ വൈ​രു​ധ്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന പേ​ര് റ​ദ്ദ് ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഭാ​ര​തം എ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ​യാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​നാ​മം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തേ​ത​ര രാ​ജ്യ സ​ങ്ക​ല്പ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ജാ​തി അ​സ​മ​ത്വ ശ്രേ​ണീ സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ സ​ഹാ​യി​ക്കൂ. ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ജ​നാ​യ​ത്ത​ത്തെ ത​ന്നെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നും അ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. ഭാ​ര​ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും മ​നു​സ്മൃ​തി​യി​ലെ മ​ധ്യ​ദേ​ശ സ​ങ്ക​ല്പ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​ന​രാ​ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യെ ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

ക​ർ​മ​ഭൂ​മി

ഈ ​നാ​ടു മു​ഴു​വ​ൻ ത​പോ​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​തം ക​ർ​മ​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ താ​ത്ത്വി​കാ​ചാ​ര്യ​ൻ എം.​എ​സ്. ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യി​ൽ എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്. ത​പ​സ്സ് ചെ​യ്ത ശം​ബൂ​ക​ന്റെ ശി​ര​സ്സ് വെ​ട്ടി​പ്പി​ള​ർ​ക്കു​ക​യും ഏ​ക​ല​വ്യ​ന്റെ പെ​രു​വി​ര​ൽ അ​റു​ത്തെ​ടു​ക്ക​യും ചെ​യ്ത ത​പോ​ഭൂ​മി സ​ങ്ക​ല്പം ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ? ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും പാ​പ പു​ണ്യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ വ​ന്നു പി​റ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​മ ജ​ന്മ സി​ദ്ധാ​ന്തം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കി​യാ​ൽ ഭാ​ര​ത ക​ർ​മ​ഭൂ​മി സ​ങ്ക​ല്പം അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വി​ള​നി​ല​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ല. മാ​തൃ​ഭൂ​മി - ജ​ന്മ​ഭൂ​മി സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളാ​വ​ട്ടെ ഭാ​ര​ത​ത്തെ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ജ​ന്മ​ദേ​ശ​മാ​യി എ​ണ്ണു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ​യും ക്രൈ​സ്​​ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ദ​ലി​ത​രെ​യും മ​റ്റും ക്രൂ​ര​മാ​യ ജാ​തി​ഹിം​സ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന പേ​ര് റ​ദ്ദാ​ക്കി ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഭാ​ര​തം എ​ന്ന പേ​ര് സ്​​ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത്​ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന സെ​ക്കു​ല​ർ ജ​നാ​യ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​നു​മേ​ലു​ള്ള സ​ർ​വാ​ധീ​ശ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം എ​ന്ന ആ​ശ​യം കൊ​ടി​യ ജാ​തി അ​സ​മ​ത്വ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും ഹീ​ന​മാ​യ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ഈ​റ്റി​ല്ല​മാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ , ‘ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പു​തി​യ പേ​രി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ജ​നാ​യ​ത്ത ആ​ധു​നി​ക രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ് അ​ന്ത​സ്സും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​വും സ​മ​ത്വ​വും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ന​വീ​ന പൗ​ര സ​ങ്ക​ല്പം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടു​ന്ന​ത് ജ​നാ​യ​ത്ത പൗ​ര സ​ഹ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ഘാ​ത​മാ​യി ഭ​വി​ക്കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ജാ​തി അ​സ​മ​ത്വ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പേ​റു​ന്ന പേ​രു​ക​ളും ശ​ക്​​തി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ഴു​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളും ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

