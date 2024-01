കർപൂരി ഠാകുറിനെ അവർ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ

cancel camera_alt ബി​ഹാ​റി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി​രി​ക്കെ ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കുർ (വ​ല​ത്തു നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്) എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഭ​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി വ​രു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) By ന​ളി​ൻ വ​ർ​മ സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കു​റി​നും ​മ​ണ്ഡ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി.​പി. സി​ങ്ങി​നു​മെ​തി​രെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​ത​ക​ളു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ലിനെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ര​ഥ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ദ്വാ​നി​യെ ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​ത് പി​ന്നീ​ട് ഹി​ന്ദി ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ‘മ​ണ്ഡ​ലും ക​മ​ണ്ഡ​ലും’​ ത​മ്മി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി മാറി​ അ​ധഃ​സ്ഥി​ത-​പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ 26 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 1978ൽ ​ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കു​ർ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​നം സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ബി​ഹാ​റി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി (ഡി​സം​ബ​ർ 1970 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 1971 വ​രെ​യും ഡി​സം​ബ​ർ 1977 മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 1979 വ​രെ​യും). ഹ​ജ്ജാം (ക്ഷു​ര​ക) സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​യ​ർ​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കും താ​ഴ്ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​രു പാ​ളി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 12 ശ​ത​മാ​ന​വും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ​മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​ന​വും സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് റാം മനോഹർ ലോഹ്യ നിതീഷ് കുമാർ ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഘ (ഇ​പ്പോ​ൾ ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഠാ​കു​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ബി​ഹാ​റി​ലെ ജ​ന​സം​ഘം സ്ഥാ​പ​ക​ൻ കൈ​ലാ​ശ്പ​തി മി​ശ്ര ആ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​വ​ര​ണ തീ​രു​മാ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഠാ​കു​റി​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​താ​യി മു​തി​ർ​ന്ന സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് നേ​താ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ശി​വാ​ന​ന്ദ് തി​വാ​രി ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു.

‘‘യേ ​റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ക​ഹാം സേ ​ആ​യ്, ക​ർ​പ്പൂ​രി കെ ​മൈ ബി​യാ​യീ’’(​ഈ സം​വ​ര​ണം എ​വി​ട​ന്ന് വ​ന്നു? ക​ർ​പൂ​രി​യു​ടെ അ​മ്മ പെ​റ്റു)-​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ‘മേ​ൽ​ജാ​തി​ക്കാ​രാ​യ’​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം​സേ​വ​ക് സം​ഘ് (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്) അ​ണി​ക​ൾ അ​ന്ന് ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ണി​ക​ൾ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​വു​കയും പ​ല​യി​ട​ത്തും പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​ള​ക്കി​വി​ടു​ക​യും അ​ത് ര​ക്ത​രൂ​ഷി​ത ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ 1979ൽ ​ഠാ​കു​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണു. എ​ന്നാ​ൽ സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​വ​ഴി ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഠാ​കു​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. 1978ൽ ​സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കു​റി​നും 1990ൽ ​മ​ണ്ഡ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി.​പി. സി​ങ്ങി​നു​മെ​തി​രെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ സ​മാ​ന​ത​ക​ളു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ര​ഥ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ന്ന​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​ൽ.​കെ. അ​ദ്വാ​നി​യെ അ​ന്ന് ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഠാ​കു​ർ അ​നു​യാ​യി ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​ത് പി​ന്നീ​ട് ഹി​ന്ദി ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ‘മ​ണ്ഡ​ലും ക​മ​ണ്ഡ​ലും’​ത​മ്മി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി മാ​റി. ഭാ​ര​ത​്ര​ത്ന​യും രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​വും വാ​സ്ത​വം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, 1990ൽ ​അ​ദ്വാ​നി ര​ഥ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും ജ​നു​വ​രി 22ന് ​അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കു​റി​ന് ഭാ​ര​ത​്ര​ത്‌​ന ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മ​ണ്ഡ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര പ്ര​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും അ​ന്ന​ത്തെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ലെ ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​നും ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ മു​ലാ​യം സി​ങ് യാ​ദ​വി​നും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ക​യാ​ണ് അ​ദ്വാ​നി ത​ന്റെ ര​ഥ​യാ​ത്ര​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ നേ​ടു​ക​യും മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ശാ​ല ഹി​ന്ദു സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ അ​വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. അ​ദ്വാ​നി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. നി​ര​വ​ധി ഒ.​ബി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബി.​ജെ.​പി പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു. ഈ ​നീ​ക്കം ഹി​ന്ദി ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി പി​ന്നാ​ക്ക, പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​കൃ​ത ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യെ തു​ണ​ച്ചു. അ​യോ​ധ്യ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ന​ട​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കു​റി​ന് മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യി ഭാ​ര​ത​്ര​ത്‌​ന ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​രി​യാ​യ തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് റാം ​മ​നോ​ഹ​ർ ലോ​ഹ്യ. 1953ലെ ​കാ​ക്കാ ക​ലേ​ൽ​ക്ക​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ചെ​യ്ത​താ​യി 1960ക​ളി​ൽ ലോ​ഹ്യ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സം​യു​ക്ത സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി (എ​സ്.​എ​സ്.​പി) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ലോ​ഹ്യ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​ള​ക്കേ​ന്തി ന​ട​ന്ന ഠാ​കു​റാ​ണ് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ല​ത​വ​ണ വേ​ർ​പെ​ട്ടു​പോ​യ ലാ​ലു​വും നി​തീ​ഷും എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കി. ലാ​ലു​വി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ജാ​തി സ​ർ​വേ 36.01 ശ​ത​മാ​നം അ​തീ​വ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും (ഇ.​ബി.​സി) 27.12 ശ​ത​മാ​നം മ​റ്റു പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും (ഒ.​ബി.​സി) ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​സം​ഖ്യ എ​ന്ന വ​സ്തു​ത പു​റ​ത്തു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ബി​ഹാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​ത​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി 65 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സം​വ​ര​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തി. ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന മോ​ദി ഠാ​കു​റി​ന് പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ക​വ​ഴി ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തെ പൊ​ളി​ച്ചു​ക​ള​യാ​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ നി​ൽ​ക്കെ രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഉ​ന്മാ​ദ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ധ​നം പ​ക​രു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും അ​ക്ഷീ​ണ യ​ത്നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട് ബി.​ജെ.​പി. ഠാ​കു​റി​ന്റെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​നു​വ​രി 24ന് ​നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ജ​ന​താ​ദ​ൾ (യു​നൈ​റ്റ​ഡ്) - ഒ​രു വ​മ്പ​ൻ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഠാ​കു​റി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളോ​ടും നി​ല​പാ​ടി​നോ​ടും നാ​ളി​തു​വ​രെ ശ​ത്രു​ത മാ​ത്രം പു​ല​ർ​ത്തി​വ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യും ഇ​ന്ന​​ലെ പ​ട്‌​ന​യി​ൽ ഒ​രു ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ർ​പൂ​രി ഠാ​കു​റി​ന് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​വ​ഴി പി​ന്നാ​​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന് മോ​ദി വി​ജ​യി​ക്കു​മോ? വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ഇ​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കി​യേ​ക്കാം. (മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജേ​ണ​ലി​സം അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ ബി​ഹാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വാ​ണ്) Show Full Article

