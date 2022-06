ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (പുതു) ലോകം; നിർമിക്കുമോ നശിപ്പിക്കുമോ?

അ​ന്ത​രി​ച്ച ഭൗ​തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഹോ​ക്കി​ങ്, ഒ​രു സെ​മി​നാ​റി​ലു​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ത്ത​ര​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു: "ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി) സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​ന്നു​കി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭ​വ​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ചേ​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തു​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശ​മാ​യ ച​രി​ത്ര​സം​ഭ​വ​വും ആ​യേ​ക്കാം. തെ​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍, നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി മു​ഖേ​ന അ​ന്തി​മ​മാ​യി നാം ​സ​ഹാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണോ, അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണോ, അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണോ, അ​ത​ല്ല പ​രി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​റി​യു​ക സാ​ധ്യ​മ​ല്ല''.



20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് എ​ങ്ങ​നെ ആ​യി​രു​ന്നു​വോ ആ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. അ​ടു​ത്ത 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ത്​ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ പോ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​മാ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഗൂ​ഗ്ളി​ൽ സെ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ​ത്തേ​തി​നേ​ക്കാ​ളും എ​ത്ര​യോ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​ണാ​നാ​കും. ശ​ബ്ദം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ടൈ​പ്പി​ങ്, ഗൂ​ഗ്ള്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, സി​രി എ​ന്നി​വ​പോ​ലെ ശ​ബ്ദം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഇ​ന്റ൪​നെ​റ്റ് ബ്രൗ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി കാ​ര്യ​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു.

നിർമി​ത ബു​ദ്ധി എ​ന്നാ​ല്‍

ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളെ മ​നു​ഷ്യ​നെ​പ്പോ​ലെ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴും ഇ​ന്റ൪​നെ​റ്റും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ (ബി​ഗ് ഡേ​റ്റ) ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളി​ല്‍ ഫീ​ഡ് ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം വി​വി​ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് അ​വ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് അ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ല്‍ഗ​രി​ത​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം​ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് സാ​മാ​ന്യ​മാ​യി ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു വ്യ​ക്തി നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ത്തി​യ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​യാ​ള്‍ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പു​തി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ വ​സ്തു​ക്ക​ളോ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഷോ​പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ സെ​ന്റ​ർ, അ​വ​രു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​വൃ​ന്ദം വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര രം​ഗ​ത്ത് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ചി​കി​ത്സ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി

ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ധാ​രാ​ളം പ്ര​യോ​ജ​നം നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി കൊ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ൪ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചി​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു (1). യ​ന്ത്ര​വ​ത്ക​ര​ണം മൂ​ലം തൊ​ഴി​ല്‍ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യവ​സാ​യി​ക വി​പ്ല​വം മു​ത​ൽ നാം ​കേ​ട്ടു​പോ​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്നൊ​ക്കെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ജോ​ലി​ക്കു​പ​ക​രം ധാ​രാ​ളം ജോ​ലി​ക​ൾ അ​തേ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ഖേ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ർ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളാ​ണ് മു​മ്പ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ​ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ത​ന്നെ ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു.

ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് പു​തി​യ​വ പ​ഠി​ക്കു​ക, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ക, ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക, മാ​നു​ഷി​ക വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ത്ത​രം ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ള്‍ പോ​ലും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ബാ​ങ്ക​ർ​മാ​രു​ടെ​യും നി​യ​മ​ജ്ഞ​രു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ ജോ​ലി മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ന്യൂ​റോ​ണു​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​ട്ടു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ പ​ഠി​ച്ചു​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്. സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ന്റെ ഒ​രം​ശ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണി​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഈ ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​യാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തി​വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ർ വ​രു​ത്താ​റു​ള്ള തെ​റ്റു​ക​ൾ​പോ​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജോ​ലി ന​ഷ്​​ട​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്.

അ​താ​യ​ത്, മ​നു​ഷ്യ ചി​ന്ത​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ തി​ര​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കു​പ​ക​രം വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന യ​ന്ത്രം ആ ​പ​ണി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കാ൯ സ​ഹാ​യി​ക്കും. തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​ര്​ എ​ന്നു​ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​ർ​ക്ക്​ വാ​യ്​​പ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം, നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​തേ യ​ന്ത്ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ സാ​ധി​ക്കും-​മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ. നി​യ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ത൪​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ളു​പ്പം സാ​ധി​ക്കും.

അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​ക​ര​ത

ഏ​താ​നും വ൪​ഷം മു​മ്പു​വ​രെ ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്, അ​ത്​ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് നേ​രെ മ​റി​ച്ചാ​ണ്. മു​മ്പ​ന്നെ​ത്തേ​ക്കാ​ളും പ​ണ​ക്കാ​ര​നും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ട​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​തെ​ത്ര​ത്തോ​ളം എ​ത്തി​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ല്‍, ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രു​ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​കു​തി കൈ​യ​ട​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഭീ​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത​യെ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ധ​നി​ക​രാ​യ 100 പേ​രാ​ണ് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് ബി​ല്യ​ൺ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പ​ത്ത് കൈ​യ​ട​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി പ്ര​ചാ​രം നേ​ടു​മ്പോ​ള്‍ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ട​വ് ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​യ കാ​ര്യം.

പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഡേ​റ്റ കൈ​വ​ശം​വെ​ക്കു​ന്ന​വ൪ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്വാ​ധീ​ന​വും അ​ധി​കാ​ര​വു​മു​ള്ള​വ​രാ​യി മാ​റും. രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​രം പോ​ലും നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രെ ഡേ​റ്റ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​യാ​ല്‍ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ല. ഡേ​റ്റ കൈ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​നും എ​ന്ന ര​ണ്ട് വ​ർ​ഗ​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​വ​ർ​ഗം വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ടും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​വും ത​ല​ച്ചോ​റു​മൊ​ക്കെ സ്കാ൯ ​ചെ​യ്ത് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഡേ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​രു​ടെ മു​ഴു​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ൯ സ൪​ക്കാ​റു​ക​ള്‍ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഡേ​റ്റ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന കോ൪​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​മേ​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള സ൪​ക്കാ​റു​ക​ള്‍ അ​വ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തി​നീ​ങ്ങും.

സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​തി​ക​ളു​ടെ കൈ​യി​​െല‍‌ ഡേ​റ്റ

സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഡേ​റ്റ​യെ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഇ​പ്പോ​ള്‍ത​ന്നെ ധാ​രാ​ളം ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള​ത് ചൈ​ന​ക്കാ​ണ്. ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഓ​രോ ച​ല​ന​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വി​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ തി​രി​ച്ചു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള സ​ക​ല നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ചൈ​നീ​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ പ​ക്ക​ലെ​ത്തും.

കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ക്വാ​റ​ൻ​റീ​നി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ അ​ത് ലം​ഘി​ച്ച്​ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ചൈ​നീ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഉ​യി​ഗൂ​ർ മു​സ്​​ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ന​ത്ത തോ​തി​ലു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വ​ഴി ചൈ​നീ​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ൾ ഒ​രാ​ഴ്ച വാ​ങ്ങി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ തോ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യേ​ക്കാ​ൾ അ​ല്പം കൂ​ടി​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ര​ഹ​സ്യ പൊ​ലീ​സ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തും.

ഏ​താ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ആ​രാ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി വ​ന്ന​തെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ മു​ഖം ന​ല്‍കു​ക​യും ഡേ​റ്റ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ഹോ​ക്കി​ങ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​പോ​ലെ മാ​ന​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ൪​വ​നാ​ശ​ത്തി​നാ​ണ് നി൪​മി​ത ബു​ദ്ധി ഹേ​തു​വാ​കു​ക.

