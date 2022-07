'മകന്റെ മൃതശരീരം പോലും സംസ്കരിക്കാൻ വിട്ടുതന്നില്ല, അവനായി എനിക്കൊരു ശവകുടീരമെങ്കിലും പണിയണം'; ഒരമ്മ പറയുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് യാങ്കൂണിലെ ജയിലിൽ വെച്ച് അവൾ തന്റെ മകൻ കോ ഫിയോ സിയ താവിനോട് വീഡിയോകാൾ വഴി സംസാരിച്ചത്. ഡാവ് ഖിൻ വിൻ ടിൻ അപ്പോൾ കരുതിയില്ല അവനെ അവസാനമായി കാണുകയാണെന്ന്. നവംബറിൽ അറസ്റ്റിലായതിന് ശേഷം മകനെ ആദ്യമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു.

ജനുവരിയിൽ മ്യാൻമറിന്റെ ഭരണകൂടം, സൈനിക ഭരണത്തിനെതിരായ സായുധ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ആരോപിച്ച് ജനാധിപത്യ അനുകൂല പ്രചാരകനായ കോ ജിമ്മിക്കും മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കുമൊപ്പം കോ ഫിയോ സിയ താവിനും വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. നാഷനൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസിയുടെ മുൻ നിയമനിർമ്മാതാവ് കൂടിയായ കോ ഫിയോ സിയ താവ് (41) ശനിയാഴ്ച ജയിലിൽ അമ്മ ഡാവ് ഖിൻ വിൻ ടിൻ അറിയാതെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു. തന്റെ മകന്റെ മൃതദേഹം ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് തനിക്ക് വിട്ടുതരാൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഈ 76കാരി വിതുമ്പുന്നു. 'രാവിലെ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് പോയി. അത് സത്യമാണെന്ന് ഗാർഡുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്റെ മകന്റെ വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ ജയിൽ വിടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജയിൽ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ, കോടതികൾ രണ്ടുതവണ മാപ്പ് നിരസിച്ചതിനാൽ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അധികാരികൾ പറഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ വധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ജയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവർ ഞങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയാണെന്ന് പറയാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു' -അമ്മ ചോദിക്കുന്നു. 'ഞാൻ അവന്റെ മൃതദേഹം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ജയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണം അവർ വിസമ്മതിച്ചു. ഞാൻ അവന്റെ ചിതാഭസ്മം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ അതും നിരസിച്ചു. ബുദ്ധമത ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്താനായി അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴാണ് വധിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. വാരാന്ത്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്'. അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെയും മക​ന്റെയും. അതുപോലും അധികൃതർ ഒളിച്ചുവെച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജയിലിൽ വെച്ച് വീഡിയോ വഴി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുകയെന്നറിയില്ലെന്നും പുസ്തകങ്ങളും നിഘണ്ടുക്കളും വായനക്കണ്ണടകളും കൊണ്ടുവരാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജയിൽ കാവൽക്കാരുടെ പക്കൽ പണം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വധശിക്ഷക്ക് മുമ്പ് അവന് സമയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതി. വിട പറയാൻ എനിക്ക് അവസരമില്ലായിരുന്നു. അവൻ തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒരു ശവകുടീരത്തിനായി അവന്റെ ശരീരമോ ചാരമോ ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ അമ്മ പറഞ്ഞു. മ്യാൻമറിൽ രണ്ട് ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തകരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിതായി മ്യാൻമർ സൈനിക ഭരണകൂടം കഴിഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. കോ ജിമ്മി (53), കോ ഫിയോ സിയ താവ് (41) എന്നിവരെയും മറ്റ് രണ്ട് പേരെയുമാണ് വധിച്ചത്. പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഓങ് സാൻ സൂചിയുടെ അനുയായി ആയിരുന്നു താവ്. ഇവരുടെ വധശിക്ഷക്കെതിരായ അപ്പീലുകൾ ജൂണിൽ തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിനെതിരെ സമരങ്ങൾ നടത്തിയതിനാണ് ഇവരെ മ്യാന്മർ സൈന്യം തടങ്കലിലാക്കിയത്. ജനുവരിയിൽ ആണ് ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പ്രവർത്തകരെ കൊന്നതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മ്യാൻമറിനെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മ്യാൻമറിൽ 2021ലാണ് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ ജനാധിപത്യ അട്ടിമറി വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും മ്യാൻമറിൽ രൂക്ഷമായി. ഓങ് സാൻ സി ക്വിയെ തടങ്കലിലായതും സൈന്യത്തിന്‍റെ നീക്കമായിരുന്നു. എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ ജൻത സൈന്യം ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസിയുടെ(എൻ.എൽ.ഡി) വക്താവായ ക്വേ ഹത്വേ പറയുന്നത് അവസാന സൈനിക അട്ടിമറിയെ തുടർന്ന അധികാരം നേടിയ സൈന്യം 48 രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ കൊല്ലുകയും 900 നിയമപാലകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതിൽ എട്ട് പേരുടേത് കസ്റ്റഡി മരണമാണ്. മുൻ എം.പി ഉൾപ്പെടെ 29പേരെ കാരണങ്ങളില്ലാതെയുമാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജൻതക്കെതിരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ തക്ക ആയുധ ശേഷിയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും സർക്കാരിനില്ലെന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട നാഷണൽ യൂണിറ്റി സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തി. Show Full Article

'I Had No Chance to Say Goodbye': Executed Myanmar Democracy Activist’s Mother Recalls Last Meeting