cancel By ആർ.കെ. ബിജുരാജ്​ രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യു​​ടെ 48.53 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മാ​​ണ് സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍. പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി​​ക്കാ​​രു​​ടെ ശ​​ത​​മാ​​നം 16.63 ആ​​ണ്; പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ര്‍ഗ​​ക്കാ​​രു​​ടേ​​ത് 8.61 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ക്കോ ദ​​ലി​​ത​​ര്‍ക്കോ ആ​​ദി​​വാ​​സി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കോ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ല്‍ പ്രാ​​തി​​നി​​ധ്യം ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലNeither women nor Dalits nor Adivasis are represented in the Lok Sabha.. നി​​ല​​വി​​ലെ പാ​​ര്‍ല​​മെ​​ന്‍റി​​ല്‍ ആ​​കെ​​യു​​ള്ള​​ത് 102 സ്ത്രീ​​ക​​ളാ​​ണ്. 78 പേ​​ര്‍ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലും 24 പേ​​ര്‍ രാ​​ജ്യസ​​ഭ​​യി​​ലും. അ​​തി​​ല്‍ ആ​​റു​​പേ​​രാ​​ണ് മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രു​​ടെ പ​​ദ​​വി​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള​​ത്. അ​​താ​​യ​​ത് 766 അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ക്ക് അ​​ര്‍ഹ​​മാ​​യ​​ത് 48.53 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മാ​​യ 372 സീ​​റ്റു​​ക​​ളാ​​ണ്. 270 സ്ത്രീ​​ക​​ൾ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ൻ​​റി​​ൽ കു​​റ​​വാ​​ണ്​ എ​​ന്ന​​ർ​ത്ഥം. നി​​ല​​വി​​ലെ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലെ സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം (78) റെ​​ക്കോ​​ഡാ​​ണ്. രാ​​ജ്യ​​ത്ത്​ മൊ​​ത്തം 726 സ്ത്രീ​​ക​​ളാ​​ണ് 2019 ലെ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ല്‍ മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച​​ത്. ആ​​കെ 8054 പേ​​ര്‍ മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​തി​​ല്‍ 222 സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​രാ​​യി​​ട്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച​​ത് എ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​കു​​മ്പോ​​ള്‍ മു​​ഖ്യ​ധാ​​രാ പാ​​ര്‍ട്ടി​​ക​​ള്‍ സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ക്ക് ന​​ല്‍കു​​ന്ന ‘പ​രി​ഗ​ണ​ന’ വ്യ​​ക്തം. 2014ലെ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ല്‍ 62 ഉം 2009 ​​ല്‍ 59 സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​മാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ആ​​ദ്യ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ല്‍ 25 സ്​​​ത്രീ​​ക​​ൾ. ര​​ണ്ടാം ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ല്‍ 22. 17 പൊ​​തു തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി ഇ​​തു​​വ​​രെ 661 സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ല്‍ എ​​ത്തി​​യ​​ത്. മൊ​​ത്തം 8992 പേ​​ര്‍ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ഈ ​​അ​​വ​​സ്ഥ.

കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ കാ​ര്യ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. ഇ​​തു​​വ​​രെ എ​​ട്ട് സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് (ഒ​​ന്നി​​ലേ​​റെ ത​​വ​​ണ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് കൂ​​ട്ടി​​യാ​​ല്‍ 11). ഇ​​തി​​ല്‍ സു​​ശീ​​ല ഗേ​​പാ​​ല​​ന്‍ മൂ​​ന്നു​​ത​​വ​​ണ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. എ.​​കെ. പ്രേ​​മ​​ജം ര​​ണ്ട് ത​​വ​​ണ​​യും. ആ​​നി​​മ​​സ്ക്രീ​​ന്‍, കെ. ​​ഭാ​​ര്‍ഗ​​വി, സാ​​വി​​ത്രി ല​​ക്ഷ്മ​​ണ്‍, സി.​​എ​​സ്. സു​​ജാ​​ത, പി. ​​സ​​തീ​​ദേ​​വി, പി.​കെ ശ്രീ​മ​തി, ര​​മ്യ ഹ​​രി​​ദാ​​സ് എ​​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​റ്റു വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ആ​​കെ 145 സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് 2019 ലെ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് വ​​രെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല്‍ സ്ഥാ​​നാ​​ര്‍ത്ഥി​​ക​​ളാ​​യ​​ത്. ര​​ണ്ടും മൂ​​ന്നും ലോ​​ക്സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ല്‍ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ന്ന് ഒ​​റ്റ വ​​നി​​ത​​ക​​ള്‍ പോ​​ലു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ന്ന് ഏ​​റ്റ​​വും ഉ​​യ​​ര്‍ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ പ്രാ​​തി​​നി​​ധ്യം ര​ണ്ട് ആ​​ണ്. അ​​ത് പ​​ത്താ​​മ​​ത്തെ​​യും പ​​തി​​നാ​​ലാ​​മ​​ത്തെ​​യും ലോ​​ക്സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.

പ്ര​​മു​​ഖ​​രും പ്ര​​ഗ​​ല്‍ഭ​​രു​​മാ​​യ പ​​ല സ്ത്രീ​​ക​​ളും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ പു​​രു​​ഷ​​കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത​​മാ​​യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ല്‍ ദ​​യ​​നീ​​യ​​മാ​​യ പ​​രാ​​ജ​​യം നേ​​രി​​ട്ടു. 1952 ലെ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ല്‍ ആ​​നി മ​​സ്​​​ക്രീ​​ൻ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​യാ​​ണ്​ ജ​​യി​​ച്ച​​ത്. അ​​വ​​ർ​​ക്ക്​ ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്​​​റ്റ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​പി​​യും കെ.​​എ​​സ്.​​പി​​യും പി​​ന്തു​​ണ ന​​ൽ​​കി. ​സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്​​​റ്റ്​ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ നാ​​രാ​​യ​​ണ​​പി​​ള്ള​​യെ അ​​വ​​ർ ര​​ണ്ടാം സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്താ​​ക്കി. കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ ബാ​​ല​​കൃ​​ഷ്​​​ണ​​ൻ ത​​മ്പി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു മൂ​​ന്നാം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ 1957 ലെ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ആ​​നി മ​​സ്​​​ക്രി​​ൻ അ​​തേ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ 6.5 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ത്രം വോ​​ട്ടു നേ​​ടി നാ​​ലാം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്താ​​യി. 1967 ലെ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രി​​യും വാ​​ഗ്​​​മി​​യു​​മാ​​യ ആ​​നി ത​​യ്യി​​ൽ മൂ​​വാ​​റ്റു​​പു​​ഴ​​യി​​ൽ മു​​ന്നാം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക്​ ത​​ള്ള​​പ്പെ​​ട്ടു.1971 ൽ ​​വ​​ട​​ക​​ര​​യി​​ൽ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​യാ​​യി മ​​ത്​​​സ​​രി​​ച്ച ലീ​​ല ദാ​​മോ​​ദ​​ര മേ​​നോ​​ൻ 2236 വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ നേ​​ടി നാ​​ലാം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്താ​​യി. ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മ്മാ​​ണ​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട 15 വ​​നി​​ത​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളാ​​യ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ അ​​തേ വ​​ർ​​ഷം സം​​വ​​ര​​ണ മ​​ണ്ഡ​​ല​​മാ​​യ അ​​ടൂ​​രി​​ൽ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​യാ​​യി മ​​ത്സ​രി​ച്ചു; നാ​ലാം സ്ഥാ​നം. ​സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​ലെ പി.​​കെ. കു​​ഞ്ഞ​​ച്ച​​നെ തോ​​ൽ​​പി​​ച്ച്​ കെ.​​ ഭാ​​ർ​​ഗ​​വി​​യാ​​ണ്​ അ​​ടൂ​​രി​​ൽ നി​​ന്ന്​ അ​​ക്കൊ​​ല്ലം ലോ​​ക്​​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ​​ത്. 1977 ൽ ​​എം. ക​​മ​​ലം കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്​ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ വി​​ജ​​യ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ പു​​ല​​ർ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും തോ​​റ്റു. 1984 ൽ ​​തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ മ​ത്സ​​രി​​ച്ച ക​​മ​​ലാ​​ദാ​സി​ന് (ക​മ​ല സു​ര​യ്യ)​​ക്ക്​ കി​​ട്ടി​യ​​ത്​ 1786 വോ​​ട്ട്; എ​ട്ടാം സ്ഥാ​നം. ​പ​​ത്​​​മ​​ജ വേ​​ണു​​ഗോ​​പാ​​ൽ 2004ൽ ​​മു​​കു​​ന്ദ​​പു​​രം മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ടി​​ക്ക​​റ്റി​​ൽ മ​​ത്സ​​രി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ​വോ​ട്ടു​ശ​ത​മാ​ന​വും സർ​വേ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​യും ഈ ​ച​രി​ത്രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ലോ​​ക്​​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ 84 സീ​​റ്റു​​ക​​ളാ​​ണ്​ പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യി സം​​വ​​ര​​ണം​​ചെ​​യ്​​​തി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. 47 സീ​​റ്റു​​ക​​ൾ പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കും. നേ​​ര​​ത്തെ അ​​ത്​ 79, 41 എ​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ 91 സീ​​റ്റു​​ക​​ളാ​​ണ്​ പ​​ട്ടി​​ക ജാ​​തി​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക്​ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യാ അ​​ടി​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ല​​ഭി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്റെ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യി​​ൽ 1.45 ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​രു​​ന്ന ആ​​ദി​​വാ​​സി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ ഇ​​ന്നു​​വ​​രെ ഒ​​രൊ​​റ്റ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യെ​​യും ലോ​​ക്​​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക്​ അ​​യ​​ക്കാ​​നാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക്​ സീ​​റ്റ് സം​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​ത്ത​​തു​​കൊ​​ണ്ടും മു​​ഖ്യ​​ധാ​​ര പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ ജ​​ന​​റ​​ൽ സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക്​ ആ​​ദി​​വാ​​സി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള​​വ​​രെ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ത്ത​​തും​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്​ ഇൗ ​​അ​​വ​​സ്​​​ഥ. ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​യും സ്​​​ഥി​​തി വ്യ​​ത്യ​​സ്​​​ത​​മ​​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

Where is the social justice? Neither women nor Dalits nor Adivasis are represented in the Lok Sabha.