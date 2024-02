വിദേശിയെ അറിയാമോ...

അ​ഞ്ചി​ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​മാ​ണ് വി​ദേ​ശ, സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

സി.​പി.​എ​മ്മും സ​ർ​ക്കാ​റും

സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സി.​പി.​എം മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടും പു​ല​ർ​ത്തി​പ്പോ​ന്ന ന​യ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ബ​ജ​റ്റി​ലെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പാ​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പോ മ​ന്ത്രി​യാ​യ ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു​വോ അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്ന​തും വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി​പ​ക​ർ​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം പാ​ർ​ട്ടി​ത​ല​ത്തി​ലും മു​ന്ന​ണി​ത​ല​ത്തി​ലും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കാ​യു​ള്ള ക​ര​ട് ബി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലു​മാ​ണ്.

വി​വാ​ദ​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം

വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ താ​ഴെ​ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​വ​രെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന​തും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ന​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ എ.​കെ. ആ​ൻ​റ​ണി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും അ​തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ​ര​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

പ​രി​യാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന എം.​വി. രാ​ഘ​വ​ൻ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​വും അ​തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എ​മ്മും യു​വ​ജ​ന, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ്​ 1994 ന​വം​ബ​ർ 25ന്​ ​അ​ഞ്ച് പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ഹ​രി​ച്ച കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ആ ​വെ​ടി​വെ​പ്പി​ന്‍റെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​ണ് ശ​യ്യാ​വ​ലം​ബി​യാ​യ പു​ഷ്പ​ൻ. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​വാ​ദം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ‘പു​ഷ്പ​നെ അ​റി​യാ​മോ......’ എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി വി​പ്ല​വ​ഗാ​നം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യ​തും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

യു.​ജി.​സി റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നും പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ നി​ല​പാ​ടും

വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2023 ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് യു.​ജി.​സി റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ക​ര​ട് 2023 ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് യു.​ജി.​സി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ര​ട് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. 2023 ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, ക​ര​ട് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നെ നി​ശി​ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഘ​ട​ന​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​ല​മാ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​നം.

ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ അ​സ​മ​ത്വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​ജി.​സി​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളോ​ട് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഒ​രു മാ​റ്റ​വും ഇ​ന്നു​വ​രെ സി.​പി.​എം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. വി.​എ​സ്.​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന പോ​ളി​റ്റ്​ ബ്യൂ​റോ അം​ഗം എം.​എ. ബേ​ബി​യും ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന സി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥും വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ​പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്.

പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലെ വൈ​രു​ധ്യം ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാ​മാ​ണ്​ വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും ഈ ​വൈ​രു​ധ്യം മു​ഴ​ച്ചു​നി​ന്നു. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി, നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്കു​ മാ​റി​യ​താ​ണ്​ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക​ത്തു​ക.

ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്

‘തു​ല്യ​ത​യു​ടെ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ​യും ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് പു​തി​യ യു.​ജി.​സി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഏ​ക​ജാ​ല​ക ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ്, സ്റ്റാ​മ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചാ​ർ​ജു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വ്, വൈ​ദ്യു​തി​ക്കും വെ​ള്ള​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, നി​കു​തി ഇ​ള​വു​ക​ൾ, മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​നു​മേ​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ സ​ബ്സി​ഡി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​ക്ഷേ​പ​ക പോ​ളി​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും’. ‘സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കും’.

ദു​ബൈ മാ​തൃ​ക

ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സി​റ്റി. ബ​ർ​മി​ങ്ഹാം യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ഫ്ര​ഞ്ച് ഫാ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി 25ഓ​ളം ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ ദു​ബൈ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​റ്റ്സ് പി​ലാ​നി, അ​മി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, മ​ണി​പ്പാ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, എ​സ്.​പി ജ​യ്ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും ഇ​വി​ടെ കാ​മ്പ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.

ടി.​പി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്​ എസ്.എഫ്.​െഎയുടെ അ​ടി​യേ​റ്റ​ത്​ എ​ന്തി​ന്?

2016 ജ​നു​വ​രി 29, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കോ​വ​ള​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഗോ​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ, കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​പി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക​ർ അ​ടി​ച്ചു​വീ​ഴ്ത്തി​യ സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ആ​രാ​യു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

ദു​ബൈ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ട​ഞ്ഞു​ള്ള എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ടി.​പി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന ജെ.​എ​സ്. ശ​ര​ത് ക​ര​ണ​ത്ത​ടി​ച്ചു വീ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​വാ​ദ​കാ​ല​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ തി​രി​ഞ്ഞു​കു​ത്തു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ടി.​പി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് നേ​രി​ട്ട മ​ർ​ദ​ന​മാ​ണ്. അ​ന്ന് വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന ‘തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പാ​സാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ഗ​മം പി​രി​ഞ്ഞ​ത്.

സ്വാധീനിച്ചത് വിദേശ കുടിയേറ്റമോ?

ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​സ​യി​ലൂ​ടെ 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 4.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലും ചെ​റു​താ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കും​വി​ധം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​ഴി 10,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ 2023 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ (Mapping international student mobility from India at the state and city level) ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​താ​ണ്.

2025ഓ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 20 ല​ക്ഷം ക​വി​യു​മെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ണ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​വ​ണ​ത​യും ശ​രി​യെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ഒ​ഴു​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കും. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തേ​ടി പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ത്ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്ന മ​റു​മ​രു​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന് കാ​ണു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നൊ​പ്പം മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​വും എ​ല്ലാ​റ്റി​ലു​മു​പ​രി സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജീ​വി​ത​വും തേ​ടി​യാ​ണ് പു​തു​ത​ല​മു​റ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​രി.

ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കോ​ഴ്​​സു​ക​ളും മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​വും തേ​ടി​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ യു.​കെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ 98 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ​പ​ട​രു​ന്ന വെ​റു​പ്പി​​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ​ ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​സ്​​തി​ക​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും മെ​റി​റ്റ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച്​ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും ചെ​റി​യ​തോ​തി​ലെ​ങ്കി​ലും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ന്യാ​യ​മാ​യും സം​ശ​യി​ക്കാം.

വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​യാ​ൽ​ത​ന്നെ യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​രം തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും മ​റു​പ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​കൂ​ടി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

പ​ഠ​ന​വും തൊ​ഴി​ലും ത​മ്മി​ൽ വി​ട​വു​ള്ള​തും കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ ന​മ്മു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ മു​​മ്പേ തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഇ​താ​ണ്. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ക​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ട്ടി​യ​ട​​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന വ​ഴി

സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ത്താ​ലും യു.​ജി.​സി റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങാ​നാ​കും

2023 ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഗ്രാ​ൻ​റ്സ് ക​മീ​ഷ​ൻ (യു.​ജി.​സി) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ (University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023) പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ, യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഏ​തു വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​കും. ഒ​ട്ടേ​റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. യു.​ജി.​സി റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

അ​താ​യ​ത്, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ത്താ​ലും യു.​ജി.​സി റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. യു.​ജി.​സി റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ​ത​ന്നെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​ബ്സൈ​റ്റും യു.​ജി.​സി തു​റ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന​കം മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​യ ലി​ങ്ക​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചം​ഗ സ​മി​തി​യെ യു.​ജി.​സി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ്പ​സ് തു​റ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും യു.​ജി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ

യു.​ജി.​സി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ്യ 500ൽ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​മ​തി. സം​യു​ക്ത കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും റാ​ങ്കി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ബാ​ധ​കം. ന്യാ​യ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ ഫീ​സ് ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ ഉ​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ൽ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാം.

യു.​ജി.​സി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ്​​ഥി​ര​സ​മി​തി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച്​ 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം സ്​​ഥി​രം​സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ യു.​ജി.​സി മു​മ്പാ​കെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച്​ ര​ണ്ടു​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം കാ​മ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങ​ണം. വി​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ബി​രു​ദ​മാ​ക​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​ബി​രു​ദ​ത്തി​ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വ രാ​ജ്യ​ത്തും അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക​ണം.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്തെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ കാ​മ്പ​സി​ൽ നി​യ​മി​ക്കാ​നും യോ​ഗ്യ​ത, സേ​വ​ന -വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത് ഉ​ത്ഭ​വ രാ​ജ്യ​ത്തി​ലേ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ക​ണം. ഒ​രു സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ​ങ്കി​ലും സ്ഥി​രം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. പ്ര​ധാ​ന കാ​മ്പ​സി​ലേ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും ബോ​ധ​ന​രീ​തി​യും മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​വും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം.

ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ, ഓ​പ​ൺ/ വി​ദൂ​ര പ​ഠ​ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കോ​ഴ്സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മാ​ന ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ കാ​മ്പ​സോ കോ​ഴ്സോ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്ഥാ​പ​നം ത​ന്നെ പ​ക​രം സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​ക​ണം. തീ​ർ​പ്പി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ യു.​ജി.​സി​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം.

ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, അ​ഖ​ണ്ഡ​ത, രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ, വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം, പൊ​തു​ക്ര​മം, ധാ​ർ​മി​ക​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​രു​ത്. യു.​ജി.​സി അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ കാ​മ്പ​സോ കോ​ഴ്സോ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ യു.​ജി.​സി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.