കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത 15 അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ പി​ന്നീ​ട് 'മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ വി​ല​യി​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ 'പ്രീ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​' (withdrawal of pleasure) ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും' എ​ന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരി​ക്കു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​മാ​രെ ഗവർണർ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ​ക്രമത്തിൽ ​മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ജനങ്ങളുടേതല്ലാതെ ഒരു പൊന്നുതമ്പുരാന്റെയും പ്രീതി ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ, ഗവർണർക്ക് അ​തി​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്, അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളും ഗവർണറുടെ ചെ​യ്തി​ക​ളി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ന​ട​ത്തു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, എ​ന്താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം? ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ്ര​കാ​രം എ​ത്ര​മാ​ത്രം സാ​ധു​ത​യു​ണ്ട് ?

ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ്ഥാ​നം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൻ​പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു പ​ദ​വി​യാ​ണി​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ചോ​ദി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​വ​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മേ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം മു​മ്പും ചി​ല ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സം​ശ​യ​വു​മി​ല്ല. അ​തി​നെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ചെ​റു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ വി​മു​ഖ​ത കാ​ട്ടി​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഓ​രോ ഘ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് സാ​ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​നാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നി​ല​യെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഇ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​സ്​​താ​വി​ച്ചു: ''ത​ന്റെ സ്വ​ന്തം വി​വേ​ച​ന​ത്താ​ലോ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്താ​ലോ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഒ​രു ചു​മ​ത​ല​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ല്ലാ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം.'' സു​നി​ൽ ബോ​സും കൂ​ട്ട​രും പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ (1950) 'ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്' ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ആ ​വി​ധി ഇ​ങ്ങ​നെ: ''ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ച​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യി​ല്ല. ത​ന്റെ വി​വേ​ച​നം അ​നു​സ​രി​ച്ചോ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ചോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം''. പി​ന്നീ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഈ ​വി​ധി​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന​യു​ള്ള വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​കെ. മു​ഖ​ർ​ജി ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വി​വേ​ച​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യി​ല്ല. കെ.​ജെ. ക​പൂ​റും പ​ഞ്ചാ​ബ് സ​ർ​ക്കാ​റും ത​മ്മി​ലെ കേ​സി​ൽ (1955) 'ഗ​വ​ർ​ണ​ർ നാ​മ​മാ​ത്ര ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ രാ​ജാ​വി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും' സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഷം​ഷെ​ർ സി​ങ്ങി​ന്റെ കേ​സി​ൽ (1974) സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​സ്റ്റി​സ്​ കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴ് ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​രു​ടെ ​ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം അ​തി​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ല വി​ധി​ന്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ വി​ധി​ന്യാ​യം ന​ബാം റേ​ബി​യ (2016) എ​ന്ന കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​താ​ണ്. അ​തി​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നു​ള്ള ത​ത്ത്വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം നി​ര​സി​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ഒ​ര​വ​കാ​ശ​വു​മി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​കാ​ര്യം കോ​ട​തി ഷം​ഷെ​ർ സി​ങ്ങി​ന്റെ കേ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ സ്ഥാ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി വി​വി​ധ വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രാ​യി​രു​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. 'സ​ഹാ​യ​വും ഉ​പ​ദേ​ശ​വും' എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം കൃ​ത്യ​മാ​യും ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​വ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ഏ​തൊ​രു വ്യാ​ഖ്യാ​ന​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പു​ത​ന്നെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി​ത്തീ​രും. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അ​സം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ​റ്റി പ​റ​യു​ന്ന​ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​രം അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ പ​രി​മി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​വു​മാ​ണ്. ഗ​വ​ർ​ണ​റെ പോ​ലെ അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ ഒ​രു​കാ​ര്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യോ മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യോ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ഭി​ന്ന​ത ഉ​ണ്ടാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ഴി​യു​ക​യി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​തീ​രു​മാ​ന​മോ ഒ​രു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മോ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മോ രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നോ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യോ​ടോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം നി​ശ്ച​യ​മാ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​ല​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് തോ​ന്നി​യാ​ൽ അ​തി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​രോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വു​മു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് അ​യ​ച്ചാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​ന്നു​കി​ൽ സ​മ്മ​തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി തി​രി​ച്ച​യക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, സ​മ്മ​തം നി​ര​സി​ക്കാം. അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാം. ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വി​ടാം. പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ച ബി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ ഒ​രു​മാ​റ്റ​വും വ​രു​ത്താ​തെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചാ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ന്നിവിടങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​നി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ്ര​യം കോ​ട​തി​ക​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​നം. ഇ​തി​നെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​മ്മാ​ന​മാ​ടാ​ൻ ഒ​രാളെ​യും പ​ര​മോ​ന്ന​ത​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. (ലേ​ഖ​ക​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​മാ​ണ്)

