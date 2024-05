1980ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലും മ​റ്റ് വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ ത​ന്നെ ജ​ന്മം​ന​ൽ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. 1990ക​ളി​ൽ അ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും 2000ഓ​ടെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​നു​പു​റ​മെ അ​മേ​രി​ക്ക, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, യൂ​റോ​പ്, കാ​ന​ഡ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നീ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ അ​തു വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ച്ച കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​താ​വി​ന്റെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ആ ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി എ​ന്ന് ക​രു​തി​പ്പോ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി എ​ന്നാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും പൊ​തു​വേ ധ​രി​ക്കു​ക. കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള രേ​ഖ​യാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ന​മ്മ​ൾ ധ​രി​ച്ചു വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഭാ​ര​ത പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ​രേ​ഖ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന്‌ ആ​ർ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ മി​ക്ക​വാ​റും വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് പൗ​ര​ത്വം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന 1950 ജ​നു​വ​രി 26ന് ​ആ​രൊ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു മാ​ത്ര​മേ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 1955ലെ ​പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ​മാ​ണ് ഏ​തെ​ല്ലാം ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​റ്റും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മം 1955 അ​നു​സ​രി​ച്ച് 1950 ജ​നു​വ​രി 26ന് ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം വി​വി​ധ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. ഒ​രു കു​ട്ടി വി​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ജ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വി​വി​ധ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ആ ​കു​ട്ടി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യും പൗ​ര​ത്വം നേ​ടാം. വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യാ ഗ​വ​ണ്മ​ന്റെി​നോ​ട് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പൗ​ര​ത്വം നേ​ടാം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം ഇ​ന്ത്യ​യോ​ടു കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​കും.

1955ലെ ​പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ വം​ശ​പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​യി​രി​ക്കും. അ​താ​യ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് 1950 ജ​നു​വ​രി 26നോ ​അ​തി​നു ശേ​ഷ​മോ, പ​ക്ഷേ 1992 ഡി​സം​ബ​ർ 10നു ​മു​മ്പോ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​യ പി​താ​വി​ന് ജ​നി​ക്കു​ക​യും, കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് മി​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഈ ​കു​ട്ടി​യെ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ 1992 ഡി​സം​ബ​ർ പ​ത്താം തീ​യ​തി​യോ അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മോ, വി​ദേ​ശ​ത്തു ജ​നി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്ത് ആ ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലോ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വം​ശ പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഈ ​കു​ട്ടി​യെ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

അ​താ​യ​ത് (എ) 26.01.1950​നും 09.12.1992 നും ​ഇ​ട​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് ആ ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ക്കും. (ബി) 10.12.1992​നു​ശേ​ഷം ജ​നി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ ​കു​ട്ടി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​ത്തു ജ​നി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​നം ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലോ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്നു​മാ​ത്രം. വി​ദേ​ശ​ത്തു ജ​നി​ച്ച കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​നം നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലോ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ന് ജ​നി​ച്ച കു​ട്ടി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഈ ​കു​ട്ടി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും.

ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബെ​ർ​ത്ത് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും, “Entry of Birth at Consulate General / Embassy of India” എ​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ​യും ബ​ല​ത്തി​ൽ മാ​താ​വി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കു​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രും മ​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ജ​ന​ന ബെ​ർ​ത്ത് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടും ന​മ്മ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും. “Entry of Birth at Consulate General / Embassy of India” എ​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ പ​ല​രും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​തി​നു​ള്ള ഒ​രു കാ​ര​ണം ഈ ​രേ​ഖ സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​രു വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സി​ലാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ്.

