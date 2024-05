2003ൽ ​​പൗ​​ര​​ത്വ നി​​യ​​മ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി വ​​ഴി​​യാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ഓ​​രോ പൗ​​ര​​നെ​​യും ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നും അ​​ത്ത​​രം പൗ​​ര​​ന്മാ​​ർ​​ക്ക് ദേ​​ശീ​​യ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​ൽ കാ​​ർ​​ഡ് ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും നി​​യ​​മ​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്. ദേ​​ശീ​​യ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യാ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ (എ​​ൻ.​​പി.​​ആ​​ർ) എ​​ന്ന​​ത് രാ​​ജ്യ​​ത്തെ സാ​​ധാ​​ര​​ണ താ​​മ​​സ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഒ​​രു ര​​ജി​​സ്റ്റ​​റാ​​ണ്. ഇ​​ത് പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക​​മാ​​യി ത​​യാ​​റാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. 2003ലെ ​​ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി പ്ര​​കാ​​രം ദേ​​ശീ​​യ പൗ​​ര​​ത്വ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​ക്കാ​​നും പ​​രി​​പാ​​ലി​​ക്കാ​​നും ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്ത എ​​ല്ലാ പൗ​​ര​​ന്മാ​​ർ​​ക്കും ദേ​​ശീ​​യ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​ൽ കാ​​ർ​​ഡ് ന​​ൽ​​കാ​​നും കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ അ​​ധി​​കാ​​ര​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി.

ല​​ളി​​ത​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ഇ​​ന്ന് പ​​തി​​വ് താ​​മ​​സ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഒ​​രു ര​​ജി​​സ്റ്റ​​റാ​​ണ് ദേ​​ശീ​​യ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യാ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ അ​​ഥ​​വാ എ​​ൻ.​​പി.​​ആ​​ർ. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ പ​​തി​​വാ​​യി താ​​മ​​സ​​മു​​ള്ള വി​​ദേ​​ശീ​​യ​​ര​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും ഈ ​​ര​​ജി​​സ്‌​​ട്രേ​​ഷ​​ൻ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​ക്കാം. ദേ​​ശീ​​യ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യാ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​റി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ പി​​ന്നീ​​ട് സൂ​​ക്ഷ്മ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി​​യാ​​ണ് ദേ​​ശീ​​യ പൗ​​ര​​ത്വ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ (എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​സി) ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​സി​​യി​​ൽ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നും ഓ​​രോ വ്യ​​ക്തി​​യും കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും മൈ​​ന​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കു​​ടും​​ബ​​നാ​​ഥ​​ൻ ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ച​​ട്ടം നി​​ഷ്ക​​ർ​​ഷി​​ക്കു​​ന്നു.

പൗ​​ര​​ത്വ പ​​ട്ടി​​ക ത​​യാ​​റാ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​തി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കു​​ക​​യും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യും. അ​​പ്പോ​​ൾ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​തെ വ​​രു​​ന്ന, പൗ​​ര​​ത്വം തെ​​ളി​​യി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തെ വ​​രു​​ന്ന, പൗ​​ര​​ത്വം സം​​ശ​​യി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളും പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്താ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടും. പൗ​​ര​​ത്വം തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ഏ​​തൊ​​ക്കെ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന് കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഇ​​തു​​വ​​രെ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. എ​​ങ്കി​​ലും മേ​​ൽ​​പ​​റ​​ഞ്ഞ “Entry of Birth at Consulate General / Embassy of India“ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യും ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടാ​​നാ​​ണ് സാ​​ധ്യ​​ത.



പൊ​​തു​​വേ ഒ​​രാ​​ളു​​ടെ പൗ​​ര​​ത്വം തെ​​ളി​​യി​​ക്കാ​​ൻ അ​​യാ​​ളു​​ടെ ജ​​ന​​ന തീ​​യ​​തി, ജ​​ന​​ന​​സ്ഥ​​ലം, ര​​ക്ഷി​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ പേ​​ര്, അ​​വ​​രു​​ടെ ജ​​ന​​ന സ്ഥ​​ലം, പൗ​​ര​​ത്വം എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ തെ​​ളി​​വ് ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടാം. ആ ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ വി​​ദേ​​ശ​​ത്തു ജ​​നി​​ച്ച​​വ​​രു​​ടെ ജാ​​തി​​മ​​ത ഭേ​​ദ​​മ​​ന്യേ “Entry of Birth at Consulate General / Embassy of India” എ​​ന്ന രേ​​ഖ ഹാ​​ജ​​രാ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടാം. 2016ലെ ​​ആ​​ധാ​​ർ ആ​​ക്ട് പ്ര​​കാ​​രം ആ​​ധാ​​ർ ന​​മ്പ​​റോ, കാ​​ർ​​ഡോ അ​​ത് കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ള്ള വ്യ​​ക്തി ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​ൻ ആ​​ണെ​​ന്നോ, ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക സ്ഥ​​ല​​ത്ത് താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന വ്യ​​ക്തി ആ​​ണെ​​ന്നോ തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ന്ന രേ​​ഖ​​യ​​ല്ല. രേ​​ഖ​​ക​​ളി​​ലെ ചെ​​റി​​യ തെ​​റ്റു​​ക​​ൾ കാ​​ര​​ണം പൗ​​ര​​ന്മാ​​ർ എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​സി പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്താ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാം.

എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​സി പ​​ട്ടി​​ക ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ത് പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ചി​​ല ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ക​​ൾ സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ “Entry of Birth at Consulate General / Embassy of India” പോ​​ലു​​ള്ള രേ​​ഖ​​ക​​ൾ കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ണ്ടെ​​ന്നു വി​​ദേ​​ശ ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ർ പ്ര​​ത്യേ​​കം ഉ​​റ​​പ്പു വ​​രു​​ത്ത​​ണം. കാ​​ര​​ണം എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​സി​​യു​​ടെ ക​​ര​​ട് പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന പേ​​രു​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ ഏ​​തൊ​​രു വ്യ​​ക്തി​​ക്കും ആ​​ക്ഷേ​​പം ന​​ൽ​​കാം. അ​​ങ്ങ​​നെ വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ താ​​ൻ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​നാ​​ണെ​​ന്ന് തെ​​ളി​​യി​​ക്കേ​​ണ്ട ബാ​​ധ്യ​​ത ആ ​​വ്യ​​ക്തി​​ക്ക് വ​​രും.

പി​​താ​​വ് /മാ​​താ​​വ് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചു പോ​​യ, പി​​താ​​വ് /മാ​​താ​​വ് അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത /സിം​​ഗി​​ൾ മ​​ദ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ​​യൊ​​ക്കെ കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ പൗ​​ര​​ത്വം എ​​ങ്ങ​​നെ തെ​​ളി​​യി​​ക്കും എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ​​യു​​ള്ള പ​​ല സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. പാ​​സ്പോ​​ർ​​ട്ട്, ആ​​ധാ​​ർ, വോ​​ട്ട​​ർ ഐ.​​ഡി, ഡ്രൈ​​വി​​ങ് ലൈ​​സ​​ൻ​​സ്, ജ​​ന​​ന സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ്, സ്കൂ​​ൾ വി​​ടു​​ത​​ൽ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ്, ഭൂ​​മി​​യോ വീ​​ടോ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച രേ​​ഖ​​ക​​ൾ അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന മ​​റ്റ് സ​​മാ​​ന രേ​​ഖ​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ പൗ​​ര​​ത്വം തെ​​ളി​​യി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള മ​​തി​​യാ​​യ തെ​​ളി​​വാ​​യി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ നി​​യ​​മ നി​​ർ​​മാ​​ണം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടാ​​ൽ ജാ​​തി​​മ​​ത ഭേ​​ദ​​മ​​ന്യേ, ആ​​ർ​​ക്കും ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള യാ​​ത​​ന​​ക​​ളും ദു​​ര​​ന്ത​​ങ്ങ​​ളും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​യി വ​​രും. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ ഈ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് കാ​​ല​​ത്ത് അ​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രാ​​ൻ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​ത്യേ​​കം ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.

ചു​​രു​​ക്കി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ 1950 ജ​​നു​​വ​​രി 26നോ ​​അ​​തി​​നു ശേ​​ഷ​​മോ, എ​​ന്നാ​​ൽ 1987 ജൂ​​ലൈ ഒ​​ന്നി​​ന്ന് മു​​മ്പോ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ജ​​നി​​ച്ച ഓ​​രോ വ്യ​​ക്തി​​യും ജ​​ന​​നം​​കൊ​​ണ്ട് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​നാ​​യി​​രി​​ക്കും. അ​​തു​​പോ​​ലെ 1987 ജൂ​​ലൈ ഒ​​ന്നാം തീ​​യ​​തി​​യോ അ​​തി​​നു ശേ​​ഷ​​മോ, എ​​ന്നാ​​ൽ 03.12.2004ന് ​​മു​​മ്പോ, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ജ​​നി​​ച്ച ഓ​​രോ വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ​​യും മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളി​​ലാ​​രെ​​ങ്കി​​ലും ആ ​​വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ ജ​​ന​​ന സ​​മ​​യ​​ത്ത് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​നാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ ആ ​​വ്യ​​ക്തി​​യും ജ​​ന​​നം​​കൊ​​ണ്ട് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​നാ​​യി​​രി​​ക്കും. 03.12.2004 നു​​ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ജ​​നി​​ച്ച​​തെ​​ങ്കി​​ൽ ര​​ണ്ട് മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളും ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​ന്മാ​​രാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം.

(കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി അഭിഭാഷകനാണ് ലേഖകൻ)