ആ കേസല്ല ഈ കേസ്​; കുളമാക്കി വനംവകുപ്പ്​, കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ്​ കരുതൽ മേഖല

cancel By ടി. ​ജു​വി​ൻ കോട്ടയം: കരുതൽ മേഖല സംബന്ധിച്ച ഏത്​ കേസാണ്​ കേരളത്തിനു നിർണായകം. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നു കേസുകളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്​ ഏതെന്നുപോലുമറിയാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ്​ കേരളത്തിലെ വനംവകുപ്പ്. ഇത്​ അറിവില്ലായ്മയാണോ അനാസ്ഥയാണോയെന്ന ചോദ്യവുമായി ഭരണമുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷിയായ കേരളകോൺഗ്രസ്​ എം പിന്നാലെ കൂടിയതോടെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കുടിയേറ്റ കർഷകരും തമ്മിലുള്ളതിനേക്കാൾ സംഘർഷത്തിലായി വനംവകുപ്പും ജോസ്​ കെ. മാണിയും. കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ഭൂമിപോയാൽ കൂടെ വോട്ടും പോകും എന്നതാണ്​ മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം. അതോടെ കർഷകപാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളടക്കം കൃഷിപ്പണിക്കു പോകേണ്ടിവരും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വനംവകുപ്പിനെ നിലക്ക്​ നിർത്തണമെന്ന്​ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. കരുതൽ മേഖല സംബന്ധിച്ച്​ മൂന്നു പ്രധാന ​േകസുകളാണ്​ സുപ്രീംകോടതിയിലുള്ളത്​. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം 202/95 എന്ന കേസാണ്​. ഇതിനെ തുടർന്നുവന്ന 1000/2003 എന്ന കേസിലാണ്​ കരുതൽമേഖല സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിധി 2022 ജൂണിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്​. ഇതിനുപുറമെ കേരള സർക്കാർ നൽകിയ പുന:പരിശോധനാ ഹരജിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ പുന:പരിശോധനാ ഹരജിയുമുണ്ട്​. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ കേസിലാണ്​ ഉപഗ്രഹ സർവെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളും മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്​. ഈ കേസ്​ 2023 ജനുവരി ഏഴാം തീയതി സുപ്രീംകോടതിയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ കോടതിയിൽ 17ാം ഇനമായി എത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ജനുവരി 11 ന്​ എത്തുന്ന കേസിനു മുമ്പ്​ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പി​ക്കേണ്ടതുണ്ട്​ എന്ന വാദമുയർത്തിയാണ്​ വനംവകുപ്പ്​ ഉപഗ്രഹ സർവെ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ നൽകാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടാതിരിക്കുന്നത്​. ഏതുകേസാണ്​ ഈമാസം 11 ന്​ എത്തുന്നതെന്ന ​േചാദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന്​ ലഭിക്കാത്തത്​ കേരള കോൺഗ്രസ്​ എമ്മിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നു. വനംവകുപ്പ്​ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രശ്നം വഷളാക്കുന്നു എന്ന നിലപാടാണ്​ മാണി​ഗ്രൂപ്പിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കൾക്കുമുള്ളത്​. ​സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ഉപഗ്രഹ സർവെക്ക്​ വനം വകുപ്പിൽ നിന്നു തന്നെയായിരുന്നു അദ്യഘട്ടത്തിൽ തടസ്സങ്ങളുയർന്നതെന്ന്​ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉപഗ്രഹ സർവെ പരമാവധി താമസിപ്പിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു വനം വകുപ്പിന്‍റെ നിലപാട്. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്​ ഇടപെട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. എന്നിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല നീങ്ങുന്നതെന്നു ബോധ്യമായതോടെ ജോസ്​ കെ. മാണി എം.പി 2022 ആഗസ്റ്റ്​ 12ന്​ വനംവകുപ്പിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരിട്ടു കത്തു നൽകി. 2022 ജൂൺ മൂന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 12 വരെ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വിഷയം വച്ചു താമസിപ്പിക്കുകയും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത വനംവകുപ്പാണ്​ കരുതൽ മേഖല സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം ഇത്രമേൽ സങ്കീർണ്ണമാകാൻ കാരണമെന്ന്​ മാണി ​ഗ്രൂപ്പ്​ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലെ മേൽനടപടികളും നീക്കങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെ അറിയിച്ചശേഷം മതി എന്ന നിർദ്ദേശം വനംവകുപ്പിനു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാണി ഗ്രൂപ്പ്​ തൃപ്​തരല്ല. തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ സമിതിയെ സഹായിക്കാനായി രൂപവത്​കരിച്ച സാങ്കേതിക സമതിയെ നയിക്കുന്ന ഐ.എഫ്.എസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കേരളകോൺഗ്രസ്​ (എം) മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. Show Full Article

buffer zone Kerala Forest Department does not know which case is important