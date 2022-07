നൂഡിൽസിൽ എലിവിഷം ചേർത്ത തക്കാളി ​മുറിച്ചിട്ട് കഴിച്ച യുവതി മരിച്ചു

cancel camera_alt പ്രതീകാത്മക ചിത്രം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മുംബൈ: നൂഡിൽസ് പാകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ എലിവിഷം കലർത്തിയ തക്കാളി അബദ്ധത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് കഴിച്ച യുവതി മരിച്ചു. മുംബൈ മലാഡിലെ പാസ്കൽ വാഡിയിൽ രേഖ നിഷാദ് (35) ആണ് മരിച്ചത്.

എലികളെ കൊല്ലാൻ വിഷം കലർത്തിയ തക്കാളി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് യുവതി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. ടി.വി കാണുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ ഈ തക്കാളി നൂഡിൽസിൽ ഇടുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 20 നാണ് സംഭവം. നൂഡിൽസ് കഴിച്ച ശേഷം ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ശതാബ്ദി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രേഖ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ബുധനാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്​. ഭർത്താവിനും സഹോദരനുമൊപ്പം താമസിക്കുന്ന രേഖ കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ഇല്ലെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അപകട മരണമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Woman dies after eating Maggi noodles in which she accidentally put tomato laced with rat poison