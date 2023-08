cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടി താഴേയ്ക്ക് ചാടി മരിച്ചു. ഐശ്വര്യ എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. മൃതദേഹം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം. ബിഷപ്പ് ഹൗസിന് സമീപമുള്ള ശാലോം എന്ന കെട്ടിടത്തില്‍നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി ചാടിയത്. ബിഷപ്പ് ഹാസിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കാണ് പെണ്‍കുട്ടി വീണത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

The girl died after falling from the building in Bishop House premises