മകൾ മരിച്ച അതേസ്ഥലത്ത് അപകടത്തിൽ പിതാവിനും ദാരുണാന്ത്യം

കോട്ടയം: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് ബസും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ലോഡ്ജ് ഉടമ മരിച്ചു. കോട്ടയം തെള്ളകം ഹോളിക്രോസ് സ്‌കൂളിനു സമീപം മ്യാലില്‍ എം.കെ. ജോസഫ് (77) ആണ് മരിച്ചത്. 37 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ജോസഫിന്റെ മകള്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ച അതേസ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ അപകടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെയും മരണം.

റിട്ട. സര്‍വേ സൂപ്രണ്ടും ജോയ്സ് ലോഡ്ജ് ഉടമയുമാണ് എം.കെ.ജോസഫ്. 1985 ൽ ജോസഫിന്റെ മകൾ ജോയ്സ്, റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇതേസ്ഥലത്തുവച്ച് കാർ ഇടിച്ച് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച്ച 9:10 ന് തെള്ളകം ഹോളിക്രോസ് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ചെറിയ റോഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ എത്തിയ ജോസഫ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. Show Full Article

The father also met a tragic end in an accident at the same place where his daughter died