ജന്മദിനത്തിൽ ബസിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ചു

cancel camera_alt ദീക്ഷിത് By മാധ്യമം ലേഖകൻ മംഗളൂരു: ബെൽത്തങ്ങാടി ഗർഡഡി നന്ദിബെട്ടയിൽ ബുധനാഴ്ച കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി(കർണാടക) ബസ് ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒഡിലു സ്വദേശി ദീക്ഷിത് (22) ആണ് മരിച്ചത്. ജന്മദിനത്തിൽ വെനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. Show Full Article

News Summary -

A young biker died after being hit by a bus on his birthday