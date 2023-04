മലയാള സിനിമയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കോൺക്ലേവ് വിളിക്കും -മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ രം​ഗ​ത്തെ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ച​ല​ച്ചി​ത്ര രം​ഗ​ത്ത് തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ച​ല​ച്ചി​ത്ര വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കും. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക്‌ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സി​നി​മ​യു​ടെ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ത്രീ ​സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ അ​സ​മ​ത്വം മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്ത് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Conclave will be called to resolve the crisis in Malayalam cinema - Minister Saji Cherian