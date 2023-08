രണ്ടു പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കാട്ടാന കുടക് ആന സങ്കേതത്തിൽ ചെരിഞ്ഞു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മംഗളൂരു: ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെ കഡബയിൽ രണ്ടു പേരെ കുത്തിക്കൊന്ന കാട്ടാന കുടക് ജില്ലയിലെ മട്ടിഗൊഡു ആന സങ്കേതത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ചെരിഞ്ഞു.കഡബ മീനഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 20 ന് രാവിലെ പേരഡുക്ക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാരി കെ.രഞ്ജിത(21),ബി.രമേശ് റൈ നൈല(55) എന്നിവരെ ആന കുത്തിക്കൊന്നിരുന്നു.

സുള്ള്യ,പഞ്ച, സുബ്രഹ്മണ്യ റേഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള 50 വനപാലകർ,പരിശീലനം ലഭിച്ച 30 പാപ്പാന്മാർ,നാഗർഹോളെ,ഡുബരെ ആന സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിമന്യു, പ്രശാന്ത്,ഹർഷ,കാഞ്ചൻ, മഹേന്ദ്ര എന്നീ താപ്പാനകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട ജില്ല ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ.ദിനേശ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘം കൊലയാളി ആനയെ പിടികൂടി കുടകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. Show Full Article

