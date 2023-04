cancel camera_alt ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് മ​ഹേ​ഷ ബാ​ഗി​ൽ നോ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​​യോ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും സാ​ഗ​ര സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ ബാ​ഗി​ൽ നോ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​​യോ പു​റ​ത്താ​യി. വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ കെ. ​ദാ​ന​പ്പ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ പൊ​ലീ​സ് കേ​​സെ​ടു​ത്ത​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഫ്ല​യി​ങ് സ്ക്വാ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി സാ​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഹ​ർ​ത്താ​ൽ ഹാ​ല​പ്പ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സ​ഹാ​യി​യാ​ണ് മ​ഹേ​ഷ. വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഫ്ല​യി​ങ് സ്ക്വാ​ഡ് വി​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​റെ​യും കൂ​ട്ടി എ​സ്.​എ​ൻ. ന​ഗ​റി​ലെ മ​ഹേ​ഷ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. പ​ണം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും വി​ഷ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷാ നി​യ​മം 171 ഇ ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​​സെ​ടു​ത്ത​ത്. Show Full Article

Video of BJP leader stuffing notes in bag election campaign Shun took the case