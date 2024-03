cancel camera_alt representational image ബം​ഗ​ളൂ​രു: പാ​മ്പ് ക​ടി​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ന്‍റി​വെ​നം കു​ത്തി​വെ​പ്പ് യ​ഥാ​സ​മ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ താ​ലൂ​ക്ക്, ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും വി​ഷ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി. ഇ​വ​ക്കു പു​റ​മെ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ഷ ചി​കി​ത്സ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കും.

പാ​മ്പ് ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. സ്​​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ​ഹെ​ൽ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ജി​ല്ല സ​ർ​വൈ​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ 16 പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, ടി. ​ന​ര​സി​പൂ​ർ, ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ്, എ​ച്ച്.​ഡി കോ​ട്ടെ, ഹു​ൻ​സൂ​ർ, പെ​രി​യ​പ​ട്ട​ണ, കെ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ എ​ന്നീ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ബ​ന്നൂ​ർ, ത​ല​ക്കാ​ട്, ജ​യ​പു​ര, ജ​യ​ന​ഗ​ർ, സാ​ലി​ഗ്രാ​മ, ഹു​ല്ല​ഹ​ള്ളി, ത​ഗ​ദൂ​ർ, സ​ര​ഗൂ​ർ, മു​ഗൂ​ർ എ​ന്നീ സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ഷ ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പാ​മ്പു​ക​ടി കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2022 ജ​നു​വ​രി​മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ​വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 183 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പാ​മ്പി​ന്‍റെ ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു കേ​സു​ക​ൾ മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. മൈ​സൂ​രു റൂ​റ​ൽ എ​ട്ട്, ടി. ​ന​ര​സി​പൂ​ർ- 43, ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് -19, എ​ച്ച്.​ഡി കോ​ട്ടെ -22, ഹു​ൻ​സൂ​ർ -28, പെ​രി​യ​പ​ട്ട​ണ -27, കെ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ -33 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 2022ൽ ​പാ​മ്പു ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. 2023 ജ​നു​വ​രി​മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ​വ​രെ 206 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​മാ​ത്രം ഒ​മ്പ​ത് കേ​സു​ക​ളാ​ണ് രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മൈ​സൂ​രു റൂ​റ​ൽ- 13, ടി. ​ന​ര​സി​പൂ​ർ- 35, ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ്- 23, എ​ച്ച്.​ഡി കോ​ട്ടെ- 38, ഹു​ൻ​സൂ​ർ - 32, പെ​രി​യ​പ​ട്ട​ണ- 29, കെ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ- 27 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 2023ൽ ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 32 പാ​മ്പു​ക​ടി കേ​സു​ക​ളും മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. Show Full Article

Venom treatment to be made available in all taluk and district hospitals in Karnataka