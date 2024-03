cancel camera_alt ചാ​ടി​പ്പോ​യ കു​തി​ര​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്നു മം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ മു​ത​ൽ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ൾ വ​രെ നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ത്ത​ക്കി​ടെ റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ല്ലാ​തെ കു​തി​ച്ച് കു​തി​ര​ക​ളും. ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ര​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വി​ള​ഭൂ​മി​യി​ൽ മേ​യാ​ൻ വി​ട്ട കു​തി​ര​ക​ൾ വേ​ലി ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന് കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ്ര​ഹ്മാ​വ​റി​ടു​ത്ത അ​രൂ​രി​ൽ ശ​ശി പാ​ണ്ഡേ​ശ്വ​ര​യു​ടെ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മൂ​ന്നു കു​തി​ര​ക​ൾ ചാ​ടി​പ്പോ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്നു കു​തി​ര​ക​ൾ ത​നി​യെ കു​തി​ക്കു​ന്ന രം​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ വൈ​റ​ലാ​യി. ഇ​തി​ന​കം കു​തി​ര​ക​ൾ സ​ഞ്ചാ​രം ബ്ര​ഹ്മാ​വ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഗു​ണ്ട്മി​ക്ക​ടു​ത്ത സ​സ്താ​ൻ ടോ​ൾ ബൂ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​മ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​യ​ച്ച് മൂ​ന്നു കു​തി​ര​ക​ളെ​യും തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. അ​ഞ്ചു കു​തി​ര​ക​ളാ​ണ് ഫാം ​വി​ട്ട​തെ​ന്ന് ഉ​ട​മ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഫാം ​പ​രി​സ​ര​ത്തു​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Three horses galloped on the road- The video is viral