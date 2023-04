കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനെ യുവതി കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ യു​വ​തി ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. കൃ​ഷ്ണ റെ​ഡ്ഡി​യെ​യാ​ണ് കാ​ഞ്ച​ന എ​ന്ന യു​വ​തി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ കാ​ഞ്ച​ന​ക്കെ​തി​രെ ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ. ഹ​രീ​ഷി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ കാ​ഞ്ച​ന ക​ടം വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ക​ടം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ ചെ​ക്കു​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഹ​രീ​ഷ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൃ​ഷ്ണ റെ​ഡ്ഡി കാ​ഞ്ച​ന​ക്കെ​തി​രെ അ​ൾ​സൂ​ർ ഗേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. Show Full Article

News Summary -

The woman attacked the lawyer in the court with a knife