അടുത്ത മാസം മുതൽ പാൽവില മൂന്നുരൂപ കൂടും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പാ​ൽ​വി​ല ലി​റ്റ​റി​ന് മൂ​ന്നു​രൂ​പ കൂ​ടും. ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്.ക​ർ​ണാ​ട​ക മി​ൽ​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​എം.​എ​ഫ്) പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ല ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ൽ പാ​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് കു​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ന്ദി​നി പാ​ലി​ന്റെ വി​ല ലി​റ്റ​റി​ന് മൂ​ന്നു രൂ​പ കൂ​ടും. നേ​ര​​ത്തേ പ​ല​ത​വ​ണ പാ​ൽ​വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്നു ഭ​യ​ന്ന് മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പാ​ൽ​വി​ല​യും കൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഹോ​ട്ട​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കൂ​ടും. അ​ല്ലാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ളും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല​യ​ട​ക്കം കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹോ​ട്ട​ലേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​സി. റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ൽ​വി​ല കൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ബേ​ക്ക​റി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യും കൂ​ടും.പാ​ൽ കൊ​ണ്ടു​ള്ള പേ​ഡ, ബ​ർ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ പ​ത്തു​ ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​രും. ​ജ്യൂ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ക്കും വി​ല​യേ​റും. Show Full Article

