വനത്തിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിനിടെ കാട്ടാന ഗാർഡിനെ കുത്തിക്കൊന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ട്ടാ​ന​യെ തി​രി​ച്ച് വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ട​കി​ൽ വ​ന​പാ​ല​ക​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ദ്രു​ത​പ്ര​തി​ക​ര​ണ സേ​ന(​ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി) അം​ഗം കെ.​ജി. ഗി​രീ​ഷ്(35) ആ​ണ് മ​ടി​ക്കേ​രി കെ​ഡ​ക്ക​ൽ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം തേ​ടി ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ആ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു പേ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, തു​ര​ത്താ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സേ​ന​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​ണ് ഗി​രീ​ഷ്. വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ടു​ന്ന​നെ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ ആ​ന ഗി​രീ​ഷി​നു​നേ​രെ തി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഓ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ഴു​തി വീ​ണു. പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The guard was chased into the forest and killed by the wildebeest