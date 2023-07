ഉച്ചക്കഞ്ഞി ജീവനക്കാർക്ക് വളകൾ നിരോധിച്ചത് കേന്ദ്രമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​ള​ക​ൾ ധ​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. Show Full Article

The Chief Minister said that the Center has banned bangles for the school cooks