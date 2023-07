cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ പോ​യി ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച യു​വാ​വി​​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​ഡി. കോ​​ട്ടെ ടൈ​ഗ​ർ ബ്ലോ​ക്കി​ലെ എ​ഫ്രാ​ഹിം(19) ആ​ണ്​ 15 ദി​വ​സം മു​മ്പ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ മ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് അ​മ്മാ​വ​ൻ ബെ​ല്ല​യും യു​വാ​വും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ഏ​താ​നും പേ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പോ​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​നി​ൽ ചി​ക്ക​മാ​ഡു എം.​എ​ൽ.​എ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യു​വാ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബം ല​ക്ഷം രൂ​പ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ എ​ച്ച്.​ഡി കോ​​ട്ടെ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ സ​ന്ന​റ​മ​പ്പ, പ​ട്ടി​ക ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ ക്ഷേ​മ ഓ​ഫി​സ​ർ നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

The body of the person who died in South Africa was brought home.