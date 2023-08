െട്രയിനിൽനിന്ന് ആറു കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു

cancel camera_alt ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള-​ക​ർ​ണാ​ട​ക റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ‘നാ​ർ​കോ​സ്’ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​വേ​ട്ട​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 3,16,650 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന 6.333 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ന​മ്പ​ർ ര​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​ർ​വാ​ർ-​യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ (16516) എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നി​ൽ ഉ​ട​മ​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട ക​ഞ്ചാ​വു​പൊ​തി​ക​ളാ​ണ് രാ​വി​ലെ 11.15ഓ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് സി.​ഐ.​ബി/​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് സം​ഘം, മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്, മം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ് എ​ക്സൈ​സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ സേ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്താ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്.

പാ​ല​ക്കാ​ട് സം​ഘ​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ൻ. കേ​ശ​വ​ദാ​സ്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ.​പി. ദീ​പ​ക്, എ.​പി. അ​ജി​ത് അ​ശോ​ക്, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ കെ. ​സാ​ജു, എ​സ്.​എം. ര​വി, ഹെ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബ്ൾ​മാ​രാ​യ എ​ൻ. അ​ശോ​ക്, ഒ.​കെ. അ​ജീ​ഷ്, മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ്കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ്, എ.​എ​സ്.​ഐ കെ. ​ശ​ശി, കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബ്ൾ പി. ​പാ​ണ്ടു​രം​ഗ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Six kg of ganja was seized from the train