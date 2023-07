cancel camera_alt ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി-​എ​സും ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​ക്കി. സ​ഭ​യു​ടെ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബി​ൽ കീ​റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​ർ രു​ദ്ര​പ്പ ലാ​മ​ണി​ക്കു നേ​രെ​യെ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ 10 ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്​​തു. ഡോ. ​സി.​എ​ൻ. അ​ശ്വ​ത്​ നാ​രാ​യ​ൺ, വി. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ആ​ർ. അ​ശോ​ക്, അ​ര​ഗ ജ്​​ഞാ​നേ​ന്ദ്ര, വേ​ദ​വ്യാ​സ്​ കാ​മ​ത്ത്, യ​ശ്​​പാ​ൽ സു​വ​ർ​ണ, അ​ര​വി​ന്ദ്​ ബ​ല്ലാ​ഡ്, ദേ​വ​രാ​ജ്​ മു​നി​രാ​ജ്, ഉ​മാ​നാ​ഥ്​ കൊ​ട്ടി​യാ​ൻ, ഭ​ര​ത്​ ഷെ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്​​ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്​​പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ അ​ഞ്ചു ബി​ല്ലു​ക​ൾ സ​ഭ​യി​ൽ പാ​സാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​രി​യാ​തെ​ത​ന്നെ ബ​ജ​റ്റ്​ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ സ​മ​യ​മ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​റി​ന്​ ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​പ്പി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി ബി​ല്ലു​ക​ൾ കീ​റി​യെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ൻ ദ​ലി​ത്​ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ര​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ഡെ​പ്യു​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​ർ രു​ദ്ര​പ്പ ലാ​മ​ണി​യും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ​ഭ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​രി​ഞ്ഞു.

opposition tore the bill against the speaker in the assembly; Suspension of 10 MLAs