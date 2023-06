cancel camera_alt പി​ടി​യി​ലാ​യ രാ​ജു തു​മ്പാ​ക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബംഗളൂരു: മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകൾ പ്രസവ യന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ് സ്റ്റാറ്റസ് പങ്കുവെച്ച കർണാടകയിലെ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ. റായ്ചൂർ ലിംഗാസുഗുർ ടൗണിലെ രാജു തുമ്പാക്കാണ് പിടിയിലായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഇയാൾ സ്റ്റാറ്റസ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് വൈറലായതോടെ മുസ്‍ലിംകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പരാതി നൽകിയിട്ടും അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിനെതിരെ ലിംഗാസുഗുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആളുകൾ പ്രതിഷേധവുമായെത്തി. ഇതോടെ വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മജിസ്ട്രേറ്റിനുമുന്നിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. മതവികാരം വ്രണ​പ്പെടുത്തൽ, സമുദായങ്ങൾ​ക്കെതിരെയോ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയോ മനഃപൂർവം കുറ്റകൃത്യം നടത്താൻ ​പ്രേരിപ്പിക്കൽ അടക്കം വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Muslim women are birthing machines; The RSS person who posted it was arrested