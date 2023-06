cancel camera_alt ഗം​ഗാ​ധ​ർ, പ്രീ​തി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വീ​ണ്ടും ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല​പാ​ത​കം. കോ​ലാ​റി​ൽ ദ​ലി​ത് യു​വാ​വി​നെ പ്ര​ണ​യി​ച്ച മ​ക​ളെ പി​താ​വ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ട് ബൊ​ഡ​ഗു​ർ​കി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ കെ.​എ. കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ മ​ക​ൾ പ്രീ​തി​യാ​ണ് (20) ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. യു​വ​തി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്ത് ജി. ​ഗം​ഗാ​ധ​ർ (24) ലാ​ൽ​ബാ​ഗ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നി​ന് മു​ന്നി​ൽ ചാ​ടി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത കാ​മ​സ​മു​ദ്രം പൊ​ലീ​സ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് കൃ​ഷ്ണ മൂ​ർ​ത്തി​യെ (46) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. യാ​ദ​വ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രി​യാ​യ പ്രീ​തി ഏ​താ​നും മാ​സ​മാ​യി ഗം​ഗാ​ധ​റു​മാ​യി ഇ​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് കീ​ർ​ത്തി​യു​ടെ അ​ച്ഛ​നെ പ​ല​ത​വ​ണ ചെ​ന്നു​ക​ണ്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് എ​തി​രു​നി​ന്ന പി​താ​വ് മ​ക​ളും യു​വാ​വും ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​തേ​ച്ചൊ​ല്ലി അ​ച്ഛ​നും മ​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. അ​രി​ശം മൂ​ത്ത മൂ​ർ​ത്തി പ്രീ​തി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ യു​വാ​വ് ട്രെ​യി​നി​ന് മു​ന്നി​ൽ ചാ​ടി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​ന​ത്ത കാ​വ​ലൊ​രു​ക്കി. Show Full Article

Honor killing in Kolar: Father kills daughter who fell in love with Dalit youth; Youth jumps in front of train and dies