ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഴ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് തീ ​വി​ല. ആ​വ​ശ്യം കൂ​ടു​ത​ലും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​വു​മാ​യ​തോ​ടെ ത​ക്കാ​ളി​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ വ​ൻ​വി​ല​യാ​ണ്. ഇ​ഞ്ചി, കാ​ര​റ്റ്, ബീ​ൻ​സ്, പ​ച്ച​മു​ള​ക് എ​ന്നി​വ​ക്കും മാ​നം​മു​ട്ടെ​യാ​ണ് വി​ല. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​ല ഉ​യ​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​തി​വി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി വി​ല വ​ൻ​തോ​തി​ലാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ല​വും വി​ള​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​യി. ഇ​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ൻ​വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ബ​സ​വ​ന​ഗു​ഡി​യി​ലെ ഹോ​പ്കോം​സി​ന്റെ വ്യാ​പാ​രി പ​റ​യു​ന്നു.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ത​ക്കാ​ളി വി​റ്റ​ത് കി​ലോ​ക്ക് 130 രൂ​പ​ക്കാ​ണ്. ബീ​ൻ​സി​ന് 120, വ​ലി​യ ഉ​ള്ളി 35, ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് 35, ചു​വ​ന്ന​മു​ള​ക് 150, കാ​ര​റ്റ് 80 രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ത​ക്കാ​ളി​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യാ​ണ് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​ൽ പ​ല ക​ർ​ഷ​ക​രും ത​ക്കാ​ളി കൃ​ഷി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​മാ​റി. ഇ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​താ​ണ് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ എ. ​ര​ക്ഷി​ത് പ​റ​യു​ന്നു. 20 കി​ലോ​യു​ള്ള ത​ക്കാ​ളി ബാ​ഗ് 2,000 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ഞ്ചി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്ഥി​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഇ​ഞ്ചി​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ മ​റ്റ് കൃ​ഷി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ഞ്ചി​ക്കും വി​ല​യേ​റ്റി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ള​വ് കു​റ​യാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ് വൈ​കി​യ​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ഏ​റെ ​വൈ​കി​യാ​ണ് ശ​ക്തി​യാ​ർ​ജി​ച്ച​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​ള​നാ​ശ​വും തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഏ​റെ ഇ​ടി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ വി​ല മാ​നം​മു​ട്ടി. പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​നി​യും വി​ല കൂ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ത്തെ വി​ല കി​​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ത​ക്കാ​ളി 110-130

ബീ​ൻ​സ് 100-120

വ​ഴു​ത​ന 40-60

പ​ച്ച​മു​ള​ക് 150-160

ഇ​ഞ്ചി 250-300

വ​ലി​യ ഉ​ള്ളി 35-50

കാ​പ്സി​കം 50-70

ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് 35-40 ഇ​ല ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ല്ലി​ച​പ്പി​ന് കെ​ട്ടി​ന് പ​ത്തു രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് 40 രൂ​പ​യാ​യാ​ണ് കൂ​ടി​യ​ത്. പു​തി​ന ഇ​ല, ചീ​ര, അ​യ​മോ​ദ​ക ച​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും വ​ൻ വി​ല​യാ​ണ്

