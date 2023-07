cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: തു​മ​കു​രു ദൊ​ഡ്ഡ​ബ​ല്ല​പ്പൂ​ർ കൊ​ളൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​കാ​രി മ​ക​ൾ ക​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. എ​ൻ. ഭാ​ര​തി​യെ (28) കൊ​ന്നു എ​ന്ന കേ​സി​ൽ എ​ച്ച്.​കെ. ഹ​രീ​ഷാ​ണ് (29) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഹ​രീ​ഷും ഭാ​ര​തി​യും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. ഈ​യി​ടെ യു​വ​തി അ​ക​ന്ന ബ​ന്ധു​വാ​യ ഗം​ഗാ​ധ​റു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലാ​യി.ഇ​രു​വ​രെ​യും താ​ക്കീ​ത് ചെ​യ്തി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. യു​വ​തി കാ​മു​ക​ന്റെ കൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഹ​രീ​ഷ് അ​വി​ടെ ചെ​ന്ന് ഭാ​ര്യ​യെ കൊ​ന്ന് മ​ക​ളു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങി. ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യ ഗം​ഗാ​ധ​ർ യു​വ​തി ഫോ​ൺ അ​റ്റ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സു​ഹൃ​ത്ത് സു​രേ​ഷി​നോ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. യു​വ​തി ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ചു മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ ഗം​ഗാ​ധ​റി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​ത് താ​ന​ല്ലെ​ന്നും ഹ​രീ​ഷ് ആ​വാ​മെ​ന്നും അ​യാ​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഹ​രീ​ഷ് കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. Show Full Article

He killed his wife in front of their five-year-old daughter; Youth under arrest