cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ർ​ക്ക് ഫ്രം ​ഹോം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജി​ല്ല-​താ​ലൂ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല. പ​ല​രും അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും മ​ന്ത്രി​മാ​രും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തേ ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും കി​ട്ടാ​റി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​കൊ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ചീ​ത്ത​പ്പേ​രു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

Government employees will not be allowed to work from home - Karnataka Chief Minister