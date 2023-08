cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: വീ​ണ വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ സു​നി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മൈ​ക്കോ ലേ ​ഔ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ധി​യി​ല്‍ ഹൊ​സൂ​ര്‍ റോ​ഡി​നു​സ​മീ​പം എ​സ്.​ജി. പാ​ള​യ​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി പ്രി​യ​ക്കാ​ണ് (21) പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​ത്. വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ല്‍ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന വ​യ​റു​ക​ള്‍ ലോ​റി​യി​ലെ വാ​ട്ട​ര്‍ ടാ​ങ്കി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ല്‍ വാ​ഹ​നം നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍ വ​യ​റു​ക​ള്‍ റോ​ഡി​ലാ​യി. വ​യ​റു​ക​ള്‍ വ​ലി​ച്ചി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ സ്കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ൺ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​റു​ക​ള്‍ പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നു തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ക​യും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​ല്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 35 ശ​ത​മാ​നം പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മൈ​ക്കോ ലേ ​ഔ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ​ദേ​വ​ര​ബീ​സ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ല്‍ ക​രി​യ​മ്മ അ​ഗ്ര​ഹാ​ര മെ​യി​ന്‍ റോ​ഡി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പോ​സ്റ്റ് ഇ​ടി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് 23 കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. യു​വാ​വ് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

Electricity post accident: The driver of the vehicle that caused the accident was arrested in