യെദിയൂരപ്പക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണം; യത്നാലിനെതിരെ നടപടിക്ക് ബി.ജെ.പിയിൽ സമ്മർദം

link ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് 40,000 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ യ​ത്നാ​ലി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ​വേ​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. യ​ത്നാ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ക​ത്തു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​രു​കേ​ഷ് നി​റാ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ർ​ട്ടി​യെ നാ​ണം​കെ​ടു​ത്തു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​വി. സ​ദാ​ന​ന്ദ ഗൗ​ഡ എം.​പി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ, 40 രൂ​പ​യു​ടെ മാ​സ്ക് 485 രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​താ​യും അ​മി​ത​വി​ല ന​ൽ​കി 20,000 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ 10,000 കി​ട​ക്ക​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും യ​ത്നാ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​യെ ബി.​ജെ.​പി ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യ​ത്നാ​ൽ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ മ​ക​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും യ​ത്നാ​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പും യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ​യു​ടെ നി​താ​ന്ത വി​മ​ർ​ശ​ക​നാ​ണ് യ​ത്നാ​ൽ. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും മ​ക​ൻ വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​ക്കു​മെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​​വും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യും ക​ണ്ണു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന യ​ത്നാ​ലി​ന് ഇ​രു പ​ദ​വി​യി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ​ക്കെ​തി​രെ വീ​ണ്ടും ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

Corruption allegation against Yeddyurappa; Pressure on BJP to take action against Yatnal