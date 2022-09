മഹാനവമി, വിജയദശമി, ദസറ: അധിക അന്തർസംസ്ഥാന ബസുകളുമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബംഗളൂരു: മഹാനവമി, വിജയദശമി, ദസറ എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൂടുതൽ അന്തർസംസ്ഥാന ബസുകൾ ഓടിക്കും. കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും ബംഗളൂരു, മൈസൂർ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമായിരിക്കും സർവിസുകൾ.

സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ ഒക്ടോബർ 12വരെയാണിത്. ഇവ കൂടാതെ നിലവിലെ സ്കാനിയ, വോൾവോ, സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകൾ സർവിസിന് സജ്ജമാക്കി കൂടുതൽ ഇൻറർസ്റ്റേറ്റ് സർവിസുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സർവിസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നടത്തുമെന്നും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി അറിയിച്ചു. ഈ സർവിസിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സംവിധാനം ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും. www.online.keralartc.com വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും -"Ente KSRTC-" എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചയ്യാം. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൺട്രോൾ റൂമിന്‍റെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 9447071021, 0471-2463799 നമ്പറുകളിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. 18005994011 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം. 8129562972 എന്ന വാട്സ് ആപ് നമ്പറിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ

1. വൈ​​കീ​​ട്ട് മൂ​​ന്ന്​: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്)

(മൈ​​സൂ​​ർ-​​സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ​​ബ​​ത്തേ​​രി വ​​ഴി).

2. വൈ​​കീ​​ട്ട് 3.45: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്​​​സ്​​​പ്ര​​സ്),

മൈ​​സൂ​​ർ-​​സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ബ​​ത്തേ​​രി വ​​ഴി.

3. വൈ​​കീ​​ട്ട് 7.45: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), കു​​ട്ട, മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി വ​​ഴി.

4. രാ​​ത്രി 8.15: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു - കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്​​​സ്​​​പ്ര​​സ്), കു​​ട്ട, മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി വ​​ഴി.

5. രാ​​ത്രി 8. 25: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), കു​​ട്ട, മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി വ​​ഴി.

6. രാ​​ത്രി 8.50 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), കു​​ട്ട, മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി വ​​ഴി.

7. രാ​​ത്രി 7.15 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​തൃ​​ശൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് വ​​ഴി.

8. രാ​​ത്രി 9.15 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​തൃ​​ശൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് വ​​ഴി.

9. വൈ​​കീ​​ട്ട് 5.30 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു- എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് വ​​ഴി.

10. വൈ​​കീ​​ട്ട് 6.45: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു- എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം(​​സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് വ​​ഴി.

11. വൈ​​കീ​​ട്ട് 5.10: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു- കോ​​ട്ട​​യം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് വ​​ഴി.

12. ​വൈ​​കീ​​ട്ട് 6.10: ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു- കോ​​ട്ട​​യം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് വ​​ഴി.

13. രാ​​ത്രി 8. ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​ക​​ണ്ണൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്). ഇ​​രി​​ട്ടി വ​​ഴി.

14. രാ​​ത്രി 8.40 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​ക​​ണ്ണൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്). ഇ​​രി​​ട്ടി വ​​ഴി.

15. രാ​​ത്രി 8.30 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​ക​​ണ്ണൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). ഇ​​രി​​ട്ടി വ​​ഴി.

16. വൈ​​കീ​​ട്ട് 5.30 ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​പ​​യ്യ​​ന്നൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്​​​സ്​​​പ്ര​​സ്.), ചെ​​റു​​പു​​ഴ വ​​ഴി.

17. വൈ​​കീ​​ട്ട് 5- ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), നാ​​ഗ​​ർ​​കോ​​വി​​ൽ വ​​ഴി.

18. വൈ​​കീ​​ട്ട് 6. ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു- തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). നാ​​ഗ​​ർ​​കോ​​വി​​ൽ വ​​ഴി.

19. 6.30 ചെ​​ന്നൈ-​​തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), നാ​​ഗ​​ർ​​കോ​​വി​​ൽ വ​​ഴി.

20. 5.30 ചെ​​ന്നൈ-​​എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), സേ​​ലം, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ വ​​ഴി.

ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള അ​​ധി​​ക സ​​ർ​​വി​​സു​​ക​​ൾ

1. വൈ​​കീ​​ട്ട് 4: കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ബ​​ത്തേ​​രി, മൈ​​സൂ​​ർ, വ​​ഴി.

2. വൈ​​കീ​​ട്ട് 4.30: കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്​​​സ്​​​പ്ര​​സ്​ ), സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ​​ബ​​ത്തേ​​രി, മൈ​​സൂ​​ർ, വ​​ഴി.

3. രാ​​ത്രി 10.15 കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി, കു​​ട്ട വ​​ഴി.

4. രാ​​ത്രി 10.50: കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി, കു​​ട്ട വ​​ഴി.

5. രാ​​ത്രി 10.45: കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി, കു​​ട്ട വ​​ഴി.

6. രാ​​ത്രി 11.15: കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി, കു​​ട്ട വ​​ഴി.

7. രാ​​ത്രി 8.15: തൃ​​ശൂ​​ർ - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി.

8. രാ​​ത്രി 9.15: തൃ​​ശ്ശൂ​​ർ - ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), (പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി)

9. വൈ​​കീ​​ട്ട്: 6.30 എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം -ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി.

10. വൈ​​കീ​​ട്ട് 7.30: എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി.

11. വൈ​​കീ​​ട്ട് 6.10: കോ​​ട്ട​​യം - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്), പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി.

12. വൈ​​കീ​​ട്ട് 7.10: കോ​​ട്ട​​യം - ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി.

13. രാ​​ത്രി 9.01: ക​​ണ്ണൂ​​ർ - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), ഇ​​രി​​ട്ടി വ​​ഴി.

14. രാ​​ത്രി 10.10: ക​​ണ്ണൂ​​ർ - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). ഇ​​രി​​ട്ടി വ​​ഴി.

15. രാ​​​ത്രി 11: ക​​ണ്ണൂ​​ർ - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), ഇ​​രി​​ട്ടി വ​​ഴി.

16. രാ​​ത്രി 10.15: പ​​യ്യ​​ന്നൂ​​ർ - ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ എ​​ക്സ്​​​പ്ര​​സ്), ചെ​​റു​​പു​​ഴ വ​​ഴി.

17. വൈ​​കീ​​ട്ട് 7: തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം-​​ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). നാ​​ഗ​​ർ​​കോ​​വി​​ൽ, മ​​ധു​​ര വ​​ഴി.

18. രാ​​ത്രി 8: തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം-​​ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). നാ​​ഗ​​ർ​​കോ​​വി​​ൽ, മ​​ധു​​ര വ​​ഴി.

19. വൈ​​കീ​​ട്ട് 6.30: തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം - ചെ​​ന്നൈ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). നാ​​ഗ​​ർ​​കോ​​വി​​ൽ വ​​ഴി.

20. വൈ​​കീ​​ട്ട് 7.30: എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം - ചെ​​ന്നൈ (സൂ​​പ്പ​​ർ ഡീ​​ല​​ക്സ്). കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, സേ​​ലം വ​​ഴി. Show Full Article

News Summary -

Considering the rush of passengers KSRTC will ply more inter-state buses