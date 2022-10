cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ചി​ക്പേ​ട്ട് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ​യ് ഗ​രു​ഡാ​ച​റി​ന് ര​ണ്ടു മാ​സം ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. 42ാമ​ത് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. എ​ച്ച്.​ജി. പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്ന​യാ​ൾ 2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് വി​ധി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ദ​യ് ഗ​രു​ഡാ​ച​ർ ത​ന്റെ ബി​സി​ന​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു​വെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

25 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സി​വി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ​യ് ഗ​രു​ഡാ​ച​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​ക്പേ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ 57312 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഗ​രു​ഡാ​ച​റി​ന്റെ വി​ജ​യം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ആ​ർ.​വി. ദേ​വ് രാ​ജി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം 7934 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യു​ടെ മു​ജാ​ഹി​ദ് പാ​ഷ 11700 വോ​ട്ടും നേ​ടി. Show Full Article

BJP MLA jailed for 2 months, court sentenced him on these serious charges