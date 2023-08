cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ട്ട​യോ വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​മോ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്രൈ​മ​റി-​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് മു​ട്ട ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ട്ട ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ പ​ദ്ധ​തി നീ​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര സ​പ്ലി​മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മു​ട്ട​യോ വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​മോ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ജൂ​ണി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​വും ന​ൽ​കും. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

banana or egg will be given with lunch in schools - Minister