അൻവർ പാഷ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റു

cancel camera_alt ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ൻ​വ​ർ പാ​ഷ​യെ മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ സ്വ​ദേ​ശി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ അ​ൻ​വ​ർ പാ​ഷ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

ശാ​ഫി സ​അ​ദി സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കേ​ണ്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​റ്റു പേ​രു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ൽ​കി അ​ൻ​വ​ർ പാ​ഷ​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ ശാ​ഫി സ​അ​ദി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Anwar Pasha took charge as the Chairman of the Waqf Board