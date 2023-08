cancel camera_alt ബ്ലേ​ഡ് സാ​ദി​ഖ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ മം​ഗ​ളൂ​രു: ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ട്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യെ എം.​ഡി.​എം.​എ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പൊ​ലീ​സ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബ​ണ്ട്വാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യും വി​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ഹ​സ​ൻ സാ​ദി​ഖ് എ​ന്ന ബ്ലേ​ഡ് സാ​ദി​ഖാ​ണ് (35) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ ക​ണ്ണി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന 50 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ, മാ​രു​തി 800 കാ​ർ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ള​വു​തൂ​ക്ക യ​ന്ത്രം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 3,65,000 രൂ​പ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വി​ട്ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​ധ​ശ്ര​മം, പു​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ധ​ശ്ര​മം, ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​വും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വ​ലും, പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൈ​യേ​റ്റം, കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച, ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹെ​ബ്ബാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ൾ. അ​സി. പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പി.​എ. ഹെ​ഗ്ഡെ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ​ച്ച്.​എം. ശ്യാം​സു​ന്ദ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ബി. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര, ന​രേ​ന്ദ്ര, ശ​ര​ണ​പ്പ ഭ​ണ്ഡാ​രി, എം.​വി. സു​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. Show Full Article

Accused in eight cases who went on bail and drowned Still